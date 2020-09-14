هواوي تطلق منظومة الجوال المتكاملة لتطوير البحث والخرائط والدفع والمتصفح والإعلانات

أعلنت هواوي خلال مؤتمر مطوري هواوي 2020 (معاً) اليوم، عن تحديثات كبيرة في منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة (HMS). وخلال كلمته الافتتاحية بعنوان "معاً، لنبتكر مع منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة" سلط تشانغ بينغان، رئيس خدمات المستهلك السحابية في مجموعة هواوي لأعمال المستهلك الضوء على إنجازات عام 2020 وأهمها توفر 1.8 مليون مطور مسجّل في المنظومة وهو ضعف معدل المشاركة في عام 2019.

قال تشانغ: "أصبحت منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة الآن ثالث أكبر منظومة في العالم، وحققت HMS core تحسناً هائلاً بفضل الفرق العاملة في هواوي التي مكنتنا من تحقيق المستحيل في غضون عام واحد".

منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة - ثالث أكبر منظومة في العالم

اعتباراً من سبتمبر 2020، تم دمج 96 ألف تطبيق عالمي في HMS Core. ومازال إطلاق تطبيقات HMS مستمراً على مستوى العالم، حيث تحتل تطبيقات المحتوى مثل HUAWEI Music وHUAWEI Video وHUAWEI Themes وHUAWEI Reader وHUAWEI GameCenter مركز الصدارة في العديد من البلدان والمناطق.

يضم متجر تطبيقات AppGallery الآن 73 ألف تطبيق محلي، مقارنة بـ6000 فقط في العام الماضي، يستخدمها 700 مليون مستخدم حول العالم. وتستمر إضافة التطبيقات والخدمات المحلية يومياً بما يتماشى مع استراتيجية AppGallery "للتطبيقات العالمية + المحلية" مما يوفر للعملاء تجربة شاملة لجميع السيناريوهات. وتم توزيع التطبيقات في AppGallery أكبر ثالث متجر تطبيقات في العالم من يناير وحتى أغسطس 2020 بمعدل 261 مليار مرة.

وأضاف تشانغ: "تسجل المبيعات العالمية لهواتف منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة المحمولة نمواً كبيراً بسرعة هائلة منذ شهر مايو من العام الجاري، وتحظى بدعم قوي من المطورين والشركاء وخاصة المستهلكين العالميين. وندعو بفضل ذلك المزيد من المطورين والشركاء للانضمام إلينا كي ننشر ابتكاراتكم بدعم إمكاناتنا المفتوحة بالكامل، وتوفير المزيد من الإفادة للمزيد من المستهلكين".

منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة تطلق خمسة محركات أساسية للخدمات

أطلقت هواوي خمسة محركات أساسية لخدمات المطورين العالميين، وتضم البحث والخرائط والدفع والمتصفح والإعلانات.

يتوفر محرك بحث منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم. ويقدم تجربة بحث مبتكرة ومتنوعة في أكثر من 20 قطاع بما في ذلك التطبيقات والرياضة والتمويل والمزيد، ويدعم أكثر من 50 لغة.

جمع محرك خرائط منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة أكثر من 180 مليون من معلومات POI ووفر 11 إمكانية مثل تخطيط المسار وتخطيط المشهد ثلاثي الأبعاد بالسحب والإفلات وإمكانيات الحوسبة المكانية لكامل المشهد والتنقل الدقيق بتقنية الواقع المعزز. كما تم دمج أكثر من 2000 تطبيق محلي ضمن محرك خرائط المنظومة.

يوفر محرك الدفع في منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة للمطورين إمكانات عالمية ومحلية للدفع عبر الهاتف المحمول، مما يساعد المطورين على تحقيق النجاح في أعمالهم. وزاد عدد التطبيقات المحلية المدمجة مع خدمات الشراء داخل التطبيق بنسبة 619% منذ مؤتمر مطوري هواوي عام 2019.

يوفر متصفح هواوي خدمات تصفح الويب الذكية والدقيقة ذات الجودة العالية، فضلاً عن دعم توزيع التطبيقات السريعة.

توفر إعلانات هواوي للمطورين الخدمات الفعالة لتسييل حركة التصفح وتحقيق المزيد من النجاح التجاري. وتوفر خدمات تسييل حركة التصفح الفعالة للمطورين الذين يتوسعون في الأسواق العالمية. وسيتمكن المطورون العالميون من تسريع نجاحهم التجاري مع أكثر من 3100 تطبيق عالمي متصل بإعلانات هواوي.

HMS Core 5.0: يحول الابتكارات إلى حقيقة

تم الإعلان رسمياً عن الاستخدام التجاري لإمكانات HMS Core 5.0 عالمياً خلال مؤتمر مطوري هواوي لعام 2020، والذي يغطي الإمكانات المفتوحة في سبعة مجالات رئيسية بما في ذلك خدمات التطبيقات والرسوميات والوسائط المتعددة والذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية والأمن والأنظمة.

بالنسبة إلى الرسوميات، توفر أدوات رسوميات الحاسوب (CG) إمكانات مفتوحة تتمحور حول تقنية وحدة معالجة الرسوميات لدعم مطوري الألعاب في إطار العرض عالي الأداء وسلسلة من المكونات الإضافية لتحسين كفاءة عرض الألعاب. وحقق تطبيق الألعاب ما يقرب من 11% زيادة في متوسط معدل الإطارات وخفض متوسط استهلاك الطاقة من خلال دمج أدوات رسوميات الحاسوب من HMS Core.

وتوفر أدوات ML Kit في مجال الذكاء الاصطناعي النصوص والكلام واللغة والصور الوفيرة، بالإضافة إلى خدمة التعرف على الوجه والجسم لمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسهولة وكفاءة. وهذه الميزة مدعمة حالياً بست لغات هي: الصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية. ويمكن للتطبيقات المدمجة في أدوات ML Kit تغطية جميع الأنظمة والأجهزة الأساسية بسهولة.

أطلقت هواوي رسمياً منصتها السمعية والبصرية للواقع الافتراضي لتوفر للمطورين منصة تقنية شاملة توفر تجربة صوتية ومرئية مذهلة ومبتكرة للمستهلكين.

وتوفر أدوات Image Kit إمكانات تطوير سِمات هواوي، وتوفر تأثيرات الرسوم المتحركة والقوالب الجاهزة، مما يسمح للمطورين بإنتاج محتوى إبداعي بسرعة كبيرة. وكان يحتاج المطورون من قبل إلى آلاف أسطر التعليمات البرمجية لتحقيق تلك التأثيرات، وبعد التكامل لن يلزمهم سوى سطرين أو ثلاثة من التعليمات البرمجية، وسيسهل عليهم وضع التعيينات البسيطة لتحقيق التأثيرات الإبداعية الفريدة.

توفر هواوي للمطورين العالميين خدمة تشغيل متكاملة وعالية الكفاءة من خلال AppGallery Connect، والتي تتضمن 68 خدمة، أكثر بـ27 خدمة منذ عقد مؤتمر مطوري هواوي في عام 2019. كما ازداد عدد التطبيقات التي تستخدم منصة AGC بنسبة 90%.

أنشأت منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة 6 مراكز إقليمية و7 مختبرات DigiX تضم خبراء تقنيين محليين وموظفي تشغيل لتقديم أفضل الخدمات للمطورين والشركاء المحليين. وتمكّن هواوي المطورين في كل منطقة من الابتكار وتقدم دعمها الكامل لمساعدتهم على جلب ابتكاراتهم المحلية إلى الساحة العالمية، مما يحقق بدوره ازدهار منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة في الوقت ذاته.

وأضاف تشانغ: "النجوم تضيء درب المستقبل. تطورنا في العام الماضي وأصبحنا ثالث أكبر منظمة لخدمات الموبايل في العالم. وسنواصل العمل مع نجوم المطورين لدينا من جميع أنحاء العالم لنعزز الابتكار الرقمي".