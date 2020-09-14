أوراكل تفوز بصفقة تيك توك بالولايات المتحدة

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصدر مطلع أن أوراكل فازت في الساعات الأخيرة للمهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشركة الصينية لتسوية أوضاعها.

وقالت الصحيفة إن عرض شركة أوراكل الأمريكية حاز على موافقة تيك توك في اتمام صفقة الاستحواذ على تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لكنه سيخضع لمراجعة البيت الأبيض.

يذكر أن بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك رفضت عرض شركة مايكروسوفت للاستحواذ على التطبيق.

وتهدد إدارة ترامب بحظر التطبيق في الولايات المتحدة منتصف سبتمبر، حيث طالبت من بيت دانس بيع التطبيق، وسط دعوات بتهديده للأمن القومي الأمريكي.

وذكرت رويترز سابقا أن الشركات التي تنوي الاستحواذ على تيك توك تنظر في أربع طرق لإعادة هيكلة الشركة كي تتجنب بايت دانس شرط الحصول على موافقة حكومية من الصين من خلال عدم شمول الصفقة تقنيات الخوارزميات الأساسية في التطبيق.

وفي حال اتمام أوراكل للصفقة فسيكون ذلك تحولا كبيرا لشركة قواعد البيانات وحلول الشركات الكبيرة والمعروف أن أوراكل

لا تنشط على صعيد منصات التواصل الاجتماعي ولا المنتجات الموجهة للمستهلكين مما يجعل من هذه الصفقة بمثابة انطلاقة جديدة في تحولها نحو قطاع المستهلك.