3.2 مليار دولار غرامة ضد يوتيوب لانتهاك خصوصية الأطفال في بريطانيا

يواجه موقع يوتيوب معركة قانونية بارزة بسبب مزاعم بانتهاك حقوق الخصوصية والبيانات لملايين الأطفال البريطانيين - من المحتمل أن تتكبد الشركة الأم غوغل بغرامة بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني.

تم تقديم المستندات التي تدعي أن الشركة قد جمعت بيانات المستخدمين دون سن 13 عامًا دون موافقة ، ثم باعتها لشركات إعلانية في انتهاك لكل من قانون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، إلى المحكمة العليا ، وفقًا لما كشفته صحيفة ميل اون صندي.

ويتوقع أن تعترض غوغل على هذه المطالب والاتهامات و تتمثل إحدى حججها في أن منصة يوتيوب الرئيسية ليست مخصصة لمن هم دون سن 13 عامًا ، والذين يجب أن يستخدموا تطبيق الأطفال YouTube Kids ، والذي يتضمن المزيد من الضمانات.

رفع القضية في يوليو وهي الأولى من نوعها في أوروبا ، ناشط يدافع عن الخصوصية واسمه دنكان ماكان، من المتوقع أيضًا أن تشير غوغل إلى سلسلة من التغييرات التي أدخلتها العام الماضي لتحسين إخطار أولياء الأمور ، والحد من جمع البيانات وتقييد الإعلانات المخصصة.

القضية ، التي تم رفعها في يوليو وهي الأولى من نوعها في أوروبا ، رفعها المدافع عن الخصوصية دنكان ماكان. وفي حال كسب الدعوى يتوقع دنكان



أن يتم دفع تعويضات بقيمة 500 جنيه إسترليني فقط لأولئك الذين تم انتهاك بياناتهم.

وسبق أن فرضت غرامة قدرها 170 مليون دولار على موقع "يوتيوب" لاتهامه بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة في سبتمبر العام الماضي وحينها وافقت شركة "غوغل"، التي تملك يوتيوب، على دفع المبلغ في تسوية توصلت إليها مع لجنة التجارة الاتحادية في الولايات المتحدة، ويُتهم يوتيوب بجمع بيانات عن أطفال دون سن الثالثة عشرة بدون موافقة والديهم.