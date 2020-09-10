سيتركس تعيّن نائب رئيس جديد لمنطقة الأسواق الناشئة



أعلنت "سيتركس" عن تعيين أمير سُهرابي نائباً لرئيس منطقة الأسواق الناشئة، وبخبرة تجاوزت العقدين من الزمن في إدارة المبيعات، وتطوير الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي، والتسويق، سيقود "أمير" التسريع إلى سحابة بيئات العملاء في المنطقة لتمكين استمرارية الأعمال والتحول الرقمي إلى نماذج عمل جديدة، بما في ذلك العمل عن بُعد. وسيكون مسؤول بشكل مباشر أمام شريف صديق، نائب الرئيس الأول والعضو المنتدب لشركة "سيتركس" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسيكون مكان عمله في دبي.



وتعليقاً على تعيينه الجديد يتحدث أمير سهرابي، نائب رئيس المنطقة والأسواق الناشئة لدى "سيتركس"، قائلاً: "إنه وقت رائع للانضمام إلى "سيتركس"، حيث إن "سيتركس" تقدم حلولاً تتمحور حول الأفراد والأشخاص كما أنها توفر طريقة أفضل للعمل وتمكن العملاء والشركاء من تحويل أعمالهم في عصر يتزايد فيه العمل الرقمي والافتراضي. ولكي نكون منتجين، نحتاج جميعاً إلى تجربة مستخدم سلسة وآمنة عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة. وأتطلع إلى مساعدة عملاء "سيتركس" عبر الأسواق الناشئة في بناء وتنفيذ استراتيجيات سحابية ورقمية مبتكرة".



وقبل انضمامه إلى "سيتركس"، شغل أمير مؤخراً منصب مدير العمليات ورئيس التحول الرقمي في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ساس" (SAS). ومن خلال هذا المنصب ومناصبه السابقة في الشركة، كان أمير مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات، والتعامل مع أهم العملاء في مختلف الصناعات من أجل دعم جهود التحول الرقمي وتطوير الصناعات والأعمال الخاصة بهم. في حين شغل أمير قبل تواجده مع "ساس" (SAS)، منصب رئيس قسم التحليلات والرؤى لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة "ساب" (SAP)، وكان مسؤولاً عن توسيع محفظة تحليلات الأعمال الخاصة بـ"ساب" عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا السياق، تحدث شريف صديق، نائب الرئيس الأول والعضو المنتدب لدى "سيتركس" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، قائلاً: "يرغب عملاؤنا اليوم أكثر من أي وقت مضى في إعادة تصور مستقبل العمل من خلال نشر مساحات عمل رقمية آمنة وشاملة توحد التطبيقات والبيانات والخدمات التي يحتاجها الأشخاص ليكونوا منتجين في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز أو نظام كانوا. وبفضل قيادة أمير الثابتة وخبرته، ودفعه لبناء فرق عالية الأداء ومتنوعة، فإن "سيتركس" في وضع جيد من أجل مواصلة استراتيجية نمو طموحة في منطقة الأسواق الناشئة".