شاهد أندرويد 11 مع تنبيهات بأسلوب الفقاعات

لن يأتي التحديث الجديد وهو نظام اندرويد -Android 11 - لجميع الهواتف بذات الوقت ستنال هواتف غوغل بكسل التحديث قبل غيرها فيما ستكون نوكيا من أوائل شركات الهواتف الذكية التي تستخدم التحديث، يليها ون بلاس وشاومي وأوبو، بينما تستغرق سامسونغ وهواوي وإل جي وقتًا أطول قليلاً لتطويع الميزات الجديدة مع واجهات المستخدم الخاصة بها.

تتصدر لوحات أشبه بالفقاعات لتعرض تنبيهات بوصول رد أو رسالة أو حوار في دردشة لتظهر فوق التطبيقات الأخرى، مما يسمح لك بالرد بسرعة على استفسارات الأصدقاء عبر لوحة عائمة. هذا يجنبك التوجه لخارج التطبيق الذي تعمل به من أجل الاستجابة.

يستخدم نظام أندرويد لدى قرابة 2.5 مليار جهاز حول العالم، ولضمان تقديم تحديث شامل ومفيد تركز المزايا الجديدة على أدوات التواصل التي تجتمع التنبيهات والحوارات والدردشة فيها على شريط جديد يظهر طوليا في جهة الهاتف اليمنى. وتم تصميم أداة أخرى لمساعدة المستخدمين على إدارة العديد من تطبيقات المراسلة ، مثل فيسبوك ماسنجر وأندرويد ماسنجر وتويتر وواتساب وتليغرام.

كما يأتي النظام الجديد بمزايا قوية لتبسيط استخدام الهاتف الذكي مع كل التعقيدات في إعداداته، وستتمكن من استدعاء عناصر التحكم لجميع الأجهزة المتصلة في مكان واحد عن طريق الضغط باستمرار على زر الطاقة.

كما يؤمن النظام الجديد مزايا قوية لتبسيط استخدام الهاتف الذكي مع كل التعقيدات في إعداداته، وستتمكن من استدعاء عناصر التحكم لجميع الأجهزة المتصلة في مكان واحد عن طريق الضغط باستمرار على زر الطاقة.

تعد عناصر التحكم الجديدة في الخصوصية وأداة تسجيل الشاشة (native screen recording)أي التي تغني عن استعانة بتطبيقات خارجية لتنفيذ المهام تلك.

سيسهّل التحديث أيضًا منح أولوية لمصادر رسائل الدردشة عبر تطبيقات متعددة، والتحكم في أدوات المنزل الذكية.

هناك مزايا قوية للتحكم في إعدادات الخصوصية مثل القدرة على منح تطبيق ما صلاحية الوصول مرة واحدة، وليس على الدوام وعند الحاجة فقط مثل حرية استخدام ميكروفونات الجهاز والكاميرات ومعلومات الموقع.

كما هو الحال مع طلب الوصول إلى كاميرا الهاتف حيث سيتم ذلك عبر تطبيق الكاميرا المدمج في الهاتف، ولدى خمول استخدام التطبيق سيتم سحب صلاحيات الوصول إلى مكونات الهاتف مما سيقيد قدرة الشركات على جمع البيانات والمعلومات من المستخدم على الرغم من عدم استخدام التطبيق مطلقًا.