كيف يساعد التحول الرقمي على التعافي والتأقلم مع التحولات الراهنة؟

أدت التحولات التي شهدها العام 2020 إلى العديد من التداعيات التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على مختلف قطاعات الأعمال والشركات العاملة فيها بمختلف أحجامها، لكن بعض تلك الشركات تمكن من التكيف بشكل أسرع مع التحولات الجارية من خلال خفض التكاليف وتعديل نماذج الأعمال والإنتاج، إلا أن القاسم المشترك ومفتاح النجاح الرئيسي لهذه الشركات كان الرقمنة، حيث أن الشركات التي تمكنت من تعزيز قدرات اتصالها قبل الأزمة تمتلك الآن ميزات تنافسية مقارنة مع غيرها. وتسعى بقية الشركات الآن للحاق بالركب وضمان جهوزيتها رقمياً.



تعمل التكنولوجيا الرقمية على تسريع الاتجاهات الرئيسية المتمثلة بإنجاز كل شيء عن بُعد، وتعزيز مستويات المرونة والكفاءة والاستدامة، والتي ظهرت كاحتياجات أساسية في ظل الأزمة، ومن المتوقع أن تعيد تشكيل معالم قطاعات الأعمال.

القدرة على القيام بالأشياء عن بُعد هي نتيجة استراتيجيات التحول الرقمي التي تم تنفيذها بشكل جيد، حيث ساهمت تقنيات الاتصال والمراقبة عن بُعد في تزويد الشركات والمؤسسات بالقدرة على مواصلة العمليات مع إعطاء الأولوية لسلامة العمال. ففي ظل عمليات الإغلاق التي شهدتها الدول حول العالم، لم تتمكن العديد من الشركات عبر قطاعات عديدة من إرسال العمال إلى مواقع العمل أثناء ذروة تفشي الوباء، لكن تقنيات العمل عن بُعد ساهمت في توفير الوسائل والأدوات اللازمة لتشغيل المواقع دون الحاجة للتواجد بشكل فعلي في المواقع.



ومن الأمثلة على ذلك شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، والتي تمكن موظفوها خلال فترة الإغلاق من الوصول عن بُعد إلى مركز التحكم الرقمي "بانوراما" التابع للشركة والموجود في المقر الرئيسي. وتمتع الموظفون أيضاً بالقدرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعملياتهم في الوقت الفعلي، مما يمنحهم القدرة على الاستمرار في تحسين الإنتاج مع الالتزام بجميع متطلبات الصحة والسلامة في ذلك الوقت.



وفي الحقيقة لم تكن هذه الجائحة الأزمة الأولى التي واجهها كثير منا، وبكل تأكيد لن تكون الأخيرة. لذا علينا أن نفكر في الأدوات التي نستخدمها حالياً - ثم نجعلها أكثر قوة لتعزيز مستوى مرونتنا. إن تعزيز منظومات عملنا بتقنيات الاتصال الحديثة يسمح لنا بمراقبة العمليات، ولكن ما هذه سوى الخطوة الأولى التي تتبعها حلول الأتمتة والتحليلات. ويمكن استخدام حلول الأتمتة لحل المشكلات على المستوى المحلي، دون الحاجة إلى مشاركة بشرية، بينما يمكن نشر التحليلات لفهم ما يحدث عبر المصانع والمباني والبنية التحتية الأخرى.



واستفاد قطاع المرافق بشكل كبير من حلول الأتمتة والتحليلات أثناء الوباء. وكان على شركة Enel الإيطالية، أثناء الإغلاق، إدارة حالة غير متوقعة من التنوع في الطلب على الطاقة – حيث شهد الطلب انخفاضاً كبيراً من جانب الشركات في القطاع مقابل زيادة الطلب في المجمعات السكنية. ومع حلول الرقمنة، تمكنت الشركة من إدارة نظام التوزيع الخاص بها لإعادة إعداد الشبكة بشكل يتيح لها معالجة التغييرات في الوقت الفعلي تقريباً.



وعندما يتعلق الأمر بمستوى الكفاءة، تفرض الأزمة التركيز على جميع الوسائل الممكنة لخفض الإنفاق. وفي الواقع يمكن تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة على نحو متكامل من خلال أربعة محاور رئيسة. أولاً، تساهم أتمتة استخدام الطاقة في جعل كل من الطاقة والأداء أكثر كفاءة، ويجب أن يحدث ذلك عبر دورة حياة الموقع بأكملها بداية من عمليات التصميم والبناء وصولاً إلى عمليات التشغيل والصيانة، وذلك للتخلص من جميع أوجه عدم الكفاءة من النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية. وعند النظر عمودياً، فإن تعزيز ترابط جميع العناصر من أرضية المتجر إلى السحابة من شأنه ضمان توفير كل جزء من البيانات وشفافيته في الوقت الفعلي. ويمكن لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها تسخير البيانات المستخلصة لمعالجة أوجه القصور في عمليات التشغيل والصيانة. بعد ذلك، تتمركز بيانات كل موقع في عرض موحد لاستهلاك الطاقة والموارد، للسماح للشركات بمقارنة عمليات مختلف المرافق ببعضها البعض.



وتعتبر شركة المراعي أكبر شركة للأغذية والمشروبات في منطقة الخليج وقد حققت الكفاءة من خلال التكامل الرقمي. وتمتلك الشركة اليوم أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً على مستوى العالم، مع 100 خط تعبئة وتغليف. وتمكنت الشركة من خلال الرقمنة من تبسيط عمليات الإنتاج واعتماد مفهوم التصنيع الذكي. وكانت النتيجة زيادة الكفاءة بنسبة 15٪ عبر خطوط التغليف وتقليل استهلاك المياه.



ولن تقتصر إيجابيات الرقمنة على تعزيز مرونة القطاعات وإنما ستساهم أيضاً في خلق مستقبل أكثر استدامة للجميع. وتعبر جائحة فيروس كوفيد – 19 أزمة نواجهها اليوم، لكن تغير المناخ هو تهديد رئيسي آخر يعرض كل التقدم الذي أحرزناه للخطر. لذا فإن الرقمنة هي المحفز الرئيسي للبيئة الخضراء. ويجب أن تبدأ رحلة الشركات نحو الاستدامة باعتماد الحلول الرقمية التي تعتبر المفتاح الرئيسي لتعزيز القدرة على قياس استهلاك الطاقة والموارد. وتستخدم الشركات الأكثر استدامة البيانات التي تجمعها لتحسين كفاءتها باستمرار وتقليل آثار الكربون. وكلما تمكنت الشركات من تحسين كفاءة عملياتها، كانت أكثر استعداداً للسيناريوهات التالية غير المتوقعة.



لقد أكد هذا العام حاجة القطاع للتحرك بشكل أسرع، ويشكل التحول الرقمي المسار الصحيح للنجاح في عالم الغد، ونظراً إلى أن المهارات والتقنيات موجودة بالفعل – فما علينا اليوم سوى الإسراع في اعتمادها والاستفادة منها.