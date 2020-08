تعاون سبوتيفاي و رايوت غيمز في المحتوى الصوتي الخاص بلعبة ليغ أوف ليجندز

سيوفر التعاون عالم صوتي يتسم بالتميز والسلاسة للملايين من عشاق ليغ أوف ليجندز في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وتعد لعبة (MOBA) متعددة اللاعبين ضمن بطولة ليغ أوف ليجندز أضخم بطولة ألعاب إلكترونية في العالم. حيث أقيمت البطولات العام الماضي في أكثر من 37 مدينة مختلفة في خمس قارات وحطم عدد المشاهدين الرقم القياسي البالغ 21.8 مليون مشاهدة لمتوسط دقائق المشاهدة لنهائي بطولة العالم لعام 2019.



لكن لم يكن اللاعبين والمشجعين يلعبون فقط بل كانوا أيضاً يبثون أخبار اللعبة والموسيقى التصويرية الخاصة بها.



تستقطب الموسيقى التصويرية الرسمية للعبة League of Legends أكثر من 4.8 مليون مستمع على سبوتيفاي شهرياً، وهو عدد كبير من اللاعبين والمستمعين على سبوتيفاي. وكان هذا السبب وراء تعاون سبوتيفاي مع رايوت غيمز الشركة المطورة لألعاب الفيديو والمنشئة للعبة ليغ أوف ليجندز في شراكة ستمتد لعدة سنوات هي الأولى من نوعها. كما أصبح سبوتيفاي الآن شريك البث الصوتي الرسمي والحصري لأحداث ليغ أوف ليجندز العالمية.



ستمنح الشراكة للمعجبين أيضاً أعمال البودكاست الأصلية وقوائم الأغاني المنسقة حصرياً والمزيد بما في ذلك:



المركز الرسمي لألعاب ليغ أوف ليجندز الإلكترونية



تعد الموسيقى من أهم العناصر في عالم ليغ أوف ليجندز، مما دفع سبوتيفاي لاتخاذ خطوة إضافية من خلال إنشاء مركز خاص بمحتواها الموسيقي والسمعي. وسيشمل ذلك الموسيقى الجديدة والحالية وملفات البودكاست وقوائم الأغاني المستوحاة من مجتمع الألعاب الإلكترونية، بما في ذلك قوائم الأغاني الرسمية League of Legends وRoad to Worlds 2020. ترقبوا المزيد قريباً.



لحظات الموسيقى الحماسية



سيزود سبوتيفاي المشجعين أيضاً بنظرة ما وراء كواليس إنشاء الأغنية العالمية للعبة عبر محطة Worlds Anthem Takeover على سبوتيفاي. وتعد هذه الأغنية المرتقبة الأغنية الأبرز لهذا العام، وسيتم إصدارها مع فيديو موسيقي فريد ومن ثم سيتم أداءها خلال الحفل الافتتاحي لنهائيات بطولة العالم للانطلاق والاحتفال بالحدث الكبير. وعملت رايوت غيمز في السنوات السابقة مع فنانين عالميين مثل Imagine Dragons و The Glitch MobوAgainst the Current.

سلاسل البودكاست الحصرية والأصلية

يعمل سبوتيفاي و رايوت غيمز على إنشاء وإطلاق العديد من برامج البودكاست الجديدة والخاصة بلعبة ليغ أوف ليجندز. ومنها Untold Stories: Top Moments from Worlds وهي سلسلة من 9 حلقات ستؤدي في النهاية إلى بطولة العالم العاشرة ليغ أوف ليجندز هذا الخريف والتي ستكون الأولى من نوعها. وسيتمكن المستمعون من سماع أفضل اللاعبين وأغاني الألعاب من خلال أبرز أخبار الألعاب والمقابلات المسجلة والمؤثرات الصوتية للعبة والمقابلات الجديدة مع اللاعبين البارزين.

قال ناز أليتاها، رئيسة قسم شراكات الألعاب الإلكترونية في رايوت غيمز: "تعد الموسيقى والصوت جزء لا يتجزأ من لعبتنا، لذلك نشعر بسعادة غامرة لتعاوننا مع سبوتيفاي من أجل تزويد جماهيرنا بمنصة أخرى حيث سيتمكنون من خلالها من الاستمتاع بكل تفاصيل لعبة ليغ أوف ليجندز. ولأن ألعاب رايوت غيمز تستقطب عدد كبير من الجماهير على غرار عدد مستمعي سبوتيفاي الكبير، ستتيح لنا هذه المنصة الصوتية تحدي الإمكانيات المتعارف عليها معاً ودمج الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا والترفيه والموسيقى لإنشاء تجارب ومحتوى إبداعي يلهم الأجيال".



وقالت جوون سوفاجيه، رئيسة التسويق العالمي للمستهلكين والمنتجات لدى سبوتيفاي: "ستوفر شراكتنا مع رايوت غيمز عالم صوتي سيكون الأول من نوعه لملايين عشاق سبوتيفاي وليغ أوف ليجندز في جميع أنحاء العالم. وبصفتنا الشريك الحصري والأول على الإطلاق كخدمة الصوت العالمية للعبة ليغ أوف ليجندز، فإننا نخطط لإنشاء تجربة بث صوتي فريدة لمستخدمينا على مستوى العالم، مما سيجعل اكتشاف كل من الموسيقى والبودكاست أسهل من أي وقت مضى".

لا يسعكم الانتظار لبث موسيقى البطولة واللعبة؟ اطلعوا على قائمة الأغاني الرسمية للعبة ليغ أوف ليجندز.

[EMBED]

هذه البداية فقط لشراكة ستدوم لعدة السنوات يلتزم سبوتيفاي و رايوت غيمز من خلالها بمواصلة العمل معاً لتوفير تجارب الصوت المتميزة لعشاق الموسيقى والبودكاست والألعاب على حد سواء.