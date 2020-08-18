تطبيق خرائط أبل بالعربية في دولة الإمارات العربية المتحدة

أصبح ممكنا اليوم لمستخدمي هواتف أي فون وأي باد وتطبيق كاربلاي في السيارة، استخدام التطبيق للتنقل والحصول على معلومات مفصلة لوجهاتهم المطلوبة مع دعم كامل للغة العربية.

ويؤمن التطبيق ارشادات مفصلة أثناء القيادة والمشي كما أُضيفت إلى تطبيق الخرائط ميزة الخرائط الداخلية لمطار دبي الدولي ودبي فيستفال سيتي ودبي مول، أحد أكبر وجهات التسوق في العالم، ما يتيح للمستخدمين طريقة لاستكشاف هذه الأماكن حتى قبل أن يصلوا إليها، وستتوفر هذه الخصائص الجديدة خلال الأيام القادمة.

ويتيح التطبيق ميزات مخصصة صممت باستخدام التكنولوجيا الذكية على الجهاز. وتقول الشركة إنها تلتزم بالحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية ولذلك فقد أدمجت الخصوصية في صميم تطبيق الخرائط.