أوراكل تسعى للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا

نقلت صحيفة فايننشيال تايمز أن شركة أوركل تسعى للاستحواذ على شركة تيك توك الصينية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأشارت الصحيفة بالاستناد لمصدر مطلع أن المباحثات تتسارع بين أوراكل وتيك توك في الأيام الأخيرة.

وسيصعب هذا التحول من موقف مايكروسوفت في التفاوض مع تيك توك التي تحاول أن تجد تسوية بعد المهلة التي اعلن عنها الرئيس الأمريكي وهي منع أي جهة أمريكية من التعامل مع الشركة خلال 45 يوما اعتبارا من يوم 6 أغسطس.

وكان لاري إليسون المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل قد أعلن عن تأييده للرئيس دونالد ترامب، الذي تعهدت إدارته بحظر تيك توك.

تشير هذه المبادرة إلى تحول كبير في شركة أوراكل فهي لا تعمل في مجال تقنية المستهلك بل تقتصر تقنياتها على قواعد البيانات الموجهة للشركات.

يذكر أن Oracle لا تمتلك وسائل تواصل اجتماعية أو أعمال فيديو موجهة للمستهلكين. ومن الناحية النظرية، يمكن أن تستخدم Oracle بيانات العملاء التي جمعتها TikTok لتحسين منتجاتها التسويقية، ولكن إنفاق عشرات المليارات للحصول على شركة وسائل تواصل اجتماعية للمستهلكين سيكون بمثابة انطلاقة مهمة للشركة.

ووقّع ترامب مرسوما يلزم مجموعة "بايتدانس" الصينية ببيع حقوقها في تطبيق ميوزيكال.لي الذي اشترته ودمجته مع تيك توك في العام 2017، وذلك بداعي الحفاظ على الأمن القومي.