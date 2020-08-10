وات ثري ووردس لتحديد المواقع الجغرافية تعتزم تعزيز حضورها في منطقة الخليج

أليشيا بولر- كشفت وات3 ووردز، الشركة المختصة في تكنولوجيا تحديد المواقع الجغرافية العالمية، على لسان رئيس وحدة أعمالها في سوق منطقة الشرق الأوسط، عن خططها لتعزيز أنشطتها في منطقة الخليج على مدى الأشهر المقبلة.



وتتوقع الشركة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وتُتيح لمستخدميها فرصة تحديد ومشاركة أي موقع بمنتهى الدقة وباستخدام ثلاثة كلمات فقط، وجود فرص نمو هائلة في المنطقة التي تتسم عادة بعدم دقة رموزها البريدية، إن وجدت.

وتتمتع الشركة بحضور في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وكانت قد أبرمت العديد من الشراكات مع أبرز الشركات فيها مثل شركة كريم لخدمات حجز السيارات؛ وأرامكس، وعملاق الخدمات اللوجستية؛ وتكسي عُمان. كما يتم إدماج نظام وات3 ووردز في طرازات سيارات مرسيدس المخصصة للمنطقة.

وفي هذا السياق، قال فراس مرافعي، رئيس وحدة أعمال وات3 ووردز في سوق منطقة الشرق الأوسط، في حديث مع مجلة أريبيان بزنس: "سنُعلن قريباً عن شراكات إضافية أبرمناها مع شركاء لوجستيين في دولة الإمارات".

وأوضح مرافعي بأنّ قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية شهدت نمواً هائلاً أثناء فترة انتشار جائحة كوفيد-19، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في معدلات الطلب الذي خدمات توصيل الطلبات عبر الإنترنت.



وأردف المرافعي، الذي يعمل انطلاقاً من لندن: "بصفتنا شركة مختصة في تحديد المواقع، استفدنا من هذا الارتفاع في معدلات الطلب، لا سيما وأنّنا نقدم خدماتنا للسوق الإلكترونية ونُسهل عملية تسليم العملاء طلباتهم.

وكانت سوق خدمات التوصيل للعملاء قد شهدت نمواً كبيراً على ضوء تدابير الإغلاق الوقائية التي اتخذتها دول منطقة الخليج خلال فترة انتشار الجائحة".

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قدّر قيمة سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال عام 2020 بحوالي 27.2 مليار دولار أمريكي، مع توقع تحقيق القدر ذاته من النمو في سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشفت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة كيرني الشرق الأوسط، المختصة في الاستشارات الإدارية، وشملت عشرات الأسواق في المنطقة، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بأنّ ما يصل إلى 40% من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط باتوا يتسوقون عبر الإنترنت في الوقت الحالي أكثر ممّا كانوا يفعلون قبل تفشي الجائحة.

وقد أعلنت وادي.كوم، إحدى أضخم منصات التسوق الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، عن إدماجها لخدمات وات3 ووردز في عمليات تسليم الطلبات الخاصة بها، حيث بات بإمكان العملاء حالياً إضافة عنوان مكون من ثلاثة كلمات إلى معلومات التوصيل المتوفرة على حساباتهم الشخصية على المنصة ليتسنى لهم استلام طلباتهم من المواد الاستهلاكية بالموقع المطلوب بكل دقة، بدلاً من الاعتماد على الوصف ونقاط العلّام لتوضيح أماكن سكنهم.

توسّع عالمي

توظف وات3 ووردز، التي تأسست في عام 2013، حالياً فريقاً مكوناً من أكثر من 120 شخصاً، وتدير مكاتب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومنغوليا. كما قامت الشركة بتطوير موقعها الإلكتروني الخاص، إلى جانب تطبيقاتها المتوافقة مع أنظمة تشغيل أندرويد وآي أو إس، فضلاً عن تجهيز واجهة برمجة تطبيقات تُتيح إمكانية التحويل ثنائي الاتجاه بين عنوان وات3 ووردز وإحداثيات خطوط الطول والعرض. وتُحقق الشركة إيراداتها من فرض رسوم على الشركات لقاء الاستخدام الكبير لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، والتي تقوم بالتحويل بين الكلمات الثلاث والإحداثيات؛ بينما تُعتبر خدماتها لباقي شرائح المستخدمين مجانية.

وأضاف المرافعي موضحاً: "يتسم نظام الرموز البريدية في المملكة المتحدة بقوته، غير أنّهم لا يملكون نظاماً مناسباً في دبي؛ وبالتالي، يُضطر العملاء إلى الاعتماد على الإرشادات الشفوية، ويُشكل هذا مشكلة أكبر في المملكة العربية السعودية. وتُعاني سلطنة عُمان من مشكلة العناوين أيضاً. من الناحية العملية، أعتقد بأنّ منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى هذا النوع من التكنولوجيا".

وتابع قائلاً: "إذ يمكن لمطعم بيتزا على سبيل المثال استخدام ثلاث كلمات يقدمها العميل للحصول على الإحداثيات المحوّلة لذلك العنوان ونفرض الرسوم لقاء هذه الخدمة. وبدلاً من الحاجة لتذكر العنوان وذكره صوتياً لخدمات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، بات بإمكان المستخدمين الآن ذكر ثلاثة كلمات فقط مثل هاتف-بطاقة-مصباح، ليستمعتوا بتجربة أفضل على كافة الصُعد".

نمو الوعي بالعلامة التجارية

اشتُهرت منصة وات3 ووردز في المملكة المتحدة بوصفها مساعداً لخدمات الطوارئ؛ إذ تُسهم تقنيتها، التي تتميّز بدقتها التي تصل إلى مساحة 3 متر مربع، في تعزيز سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

وأشار مرافعي موضحاً: "أسهم هذا الاستخدام الاجتماعي الناجح لخدماتنا في تعزيز الوعي بعلامتنا التجارية في المملكة المتحدة، لا سيما وأنّه حظي بتغطية واسعة عبر وسائل الإعلام. فقد نجحنا في تسجيل مليون تنزيل لتطبيقاتنا في غضون أسبوع واحد".

وكشف مرافعي أيضاً بأنّ الخطوة التالية في نجاح وات3 ووردز ستكون في تعزيز الوعي العالمي بالعلامة التجارية على المستوى العالمي؛ إذ قال: "لا بد للمستخدمين أن يكونوا على دراية بنظام الثلاث كلمات في بداية الأمر لكي يتجهوا إلى استخدامه واعتماده".

واختتم بقوله: "يتمثل هدفنا في إبرام الشراكات مع أبرز الشركات في المنطقة، لا سيما وأنّنا نود الوصول إلى مرحلة تتميّز بجودة مستوى وعي المستخدمين. ويُعتبر العمل مع أضخم الشركاء في هذا المجال أفضل طريقة لتحقيق هدفنا وترسيخ مصداقيتنا. ونحن نطمح إلى تحويل استخدام تكنولوجيا وات3 ووردز إلى سلوك شائع بين الجميع. كما نود تطوير معيار عالمي لوضع العناوين، من خلال تطوير نظام عناوين موحد يعمل باتساق في جميع أنحاء العالم".