مجانا، برنامج يحمي صورك على الإنترنت من شركات التعرف على الوجه

وطرح الفريق برنامجا مجانيا اسمه فاوكس Fawkes نسبة إلى قناع إخفاء الهوية، ويقول مطورو البرنامج إن:" إحباط برامج مثل تلك التي تستخدمها كلير فيو إي آي سيجعلها فاشلة وغير موثوقة مما سيعني نجاح مساعينا في حماية أصحاب الصور على الإنترنت."



تجمع شركات برامج الذكاء الاصطناعي على الانترنت أي صورة يتم نشرها على الانترنت لبيعها أو تقديمها لحكومات حول العالم لأغراض مختلفة كما هو الحال مع شركة كليرفيو Clearview AI التي تقدم تلك الصور لجهات تجارية وأمنية ووكالات الأمن والشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية لتستفيد هذه الجهات منها في تطبيقات للتعرف على الوجه لتقارن الصور وتطابق أصحاب الصور من قرابة ثلاث مليارات صورة في قاعدة بيانات الشركة التي تم استخلاصها من وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب الأخرى. وكانت كل البيانات والصور لدى شركة "كليرفيو أيه قد سرقت في فبراير الماضي.

يتوفر البرنامج الصغير لكمبيوترات ويندوز وأجهزة ماك هنا:

http://sandlab.cs.uchicago.edu/fawkes/#code



وما يقوم به البرنامج فاوكس هو تحوير بعض ملامح الوجه الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة والتي تعتمد عليها برامج التعرف على الوجوه وهي عناصر ترتبط بهندسة ملامح الوجه الدقيقة على مستوى عنصر الصورة الصغير- البكسل، ويؤدي تعديل بعضها إلى فشل البرامج التعرف على الوجه في مطابقة صور ذات الشخص في حال اخضع بعض منها لهذا البرنامج. ستبقى الصور كما هي بالنسبة لمن يراها لكن برامج التعرف على الوجه ستراها مختلفة عن الصور التي لم تخضع للتعديل الدقيق في البرنامج.

ونجح البرنامج المجاني في إفشال قدرة برامج مايكروسوفت وأمازون وغوغل في مطابقة الصور مع اصحابها أو صور أخرى لذات الشخص بمعدل 100 بالمئة.

يذكر أن برامج شركة (إني فيجن- للتعرف على الوجه في الصور والوجوه- و التي تمولها مايكروسوفت تستُخدم في الضفة الغربية المحتلة وعند معابر حدودية إسرائيلية.



http://sandlab.cs.uchicago.edu/fawkes