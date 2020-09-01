مايكروسوفت تسعى لشراء تيك توك قبل منع محتمل لها في الولايات المتحدة

بلومبرغ بدورها أشارت إلى أن مايكروسوفت تبحث شراء عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بحسب مصدر مطلع على المسألة. وتملك تطبيق تيك توك شركة صينية اسمها بايت دانس ByteDance والتي كانت تقيم تغييرات في هيكليتها بسبب مخاوف أمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخطط الرئيس دونالد ترامب لإعلان وشيك بصدد شركة بايت دانس وإيقاف عملياتها في تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لدواعي مزعومة عن مخاطر الأمن القومي المحتملة نتيجة سيطرة الشركة الصينية على التطبيق.

وتجري مايكروسوفت مفاوضات لشراء عمليات الشركة في الولايات المتحدة من تيك توك وفقا لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات لا تزال قيد الكتمان فيما ورفض متحدث باسم مايكروسوفت التعليق.





مع زيادة انتشار تيك توك ازداد قلق المسؤولين الأمريكيين بشأن إمكانية استخدام الحكومة الصينية للتطبيق للحصول على بيانات عن مواطني الولايات المتحدة.

