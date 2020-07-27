اتهام هاكر روسي بتعطيل ملايين من أجهزة غارمين لخدمات الملاحة ولتحديد المواقع

اتهام مكسيم ياكوبيتس وهو هاكر أوكراني مطلوب دوليا، بتعطيل أجهزة غارمين لدى أكثر من 5 وتتعرض شبكة شركة تزويد خدمة الخرائط وتحديد المواقع وتطبيقات اللياقة، غارمين، لهجوم طلب الفدية أدى لانهيار خدماتها منذ يوم الخميس الماضي ٢٣ يوليو، وتمكن المهاجمون خلاله من تشفير شبكتها الداخلية.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت العام الماضي عن مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يساعد في القبض على ياكوبيتس الذي يعد الأخطر في المجموعة التي أعلنت عن لائحة اتهام بحقه وشخص روسي آخر أدارا عملية دولية كبرى للقرصنة عبر الإنترنت تحت اسم “ايفل كورب” (الفرقة الشريرة)، وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين تربطهما صلات بالاستخبارات الروسية بحسب زعمها.

ونشرت لقطات فيديو لزفاف ماكسيم على ابنة ضابط استخبارات روسي وقتها مع فيديو يصور حياة الترف التي يعيش فيها بعد سطوه على ما يقارب 100 مليون دولار.

Yakubets drives a customised Lamborghini supercar with a personalised number plate that translates to ‘Thief’ & spent over a quarter of a million pounds on his wedding.



He is now subject to a $5 million US State Department reward – the largest ever reward for a cyber criminal. pic.twitter.com/a7s9tKFutt— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 5, 2019



وعرّفت لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في بيتسبورغ المتهمين بأنهما مكسيم ياكوبيتس وإيغور توراشيف، واعتبرتهما الشخصيتين الرئيسيتين في مجموعة أدخلت برامج خبيثة على حواسيب في عشرات البلدان لسرقة أكثر من 100 مليون دولار من شركات وأشخاص.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية التي أعلنت عن عقوبات في القضية إن ياكوبيتس على وجه الخصوص عمل لصالح جهاز الأمن الفدرالي الروسي “اف اس بي” منذ عام 2017 و”عهد اليه العمل في مشاريع تخص الدولة الروسية”.



وقامت “الفرقة الشريرة” باستخدام مخططات احتيالية لزرع برامج خبيثة مثل “دريدكس” و”بوغات” وغيرها على حواسيب الضحايا.



واستخدمت هذه البرامج للحصول على هويات الضحايا وكلمات المرور الخاصة بهم للدخول الى حساباتهم المصرفية وتحويل أموال منها الى حساباتهم او لشبكات غسل أموال.

ووصف المسؤولون العملية بأنها متطورة ومبتكرة وجريئة لسرقة أموال من أهداف أميركية، بما في ذلك مؤسسة دينية ومجلس إدارة مدرسة وشركة نفط ومصنع أسلحة.

وقالوا إن أكثر من 300 منظمة في 43 دولة قد تضررت من البرامج الخبيثة التي زرعتها هذه المجموعة التي ظلت عصية على المحققين وتمكنت من الاستمرار بالعمل.