اتهام هاكر روسي بتعطيل ملايين من أجهزة غارمين لخدمات الملاحة ولتحديد المواقع

اتهام مكسيم ياكوبيتس وهو هاكر أوكراني مطلوب دوليا، بتعطيل أجهزة غارمين لدى أكثر من 5 وتتعرض شبكة شركة تزويد خدمة الخرائط وتحديد المواقع وتطبيقات اللياقة، غارمين، لهجوم طلب الفدية أدى لانهيار خدماتها منذ يوم الخميس الماضي ٢٣ يوليو، وتمكن المهاجمون خلاله من تشفير شبكتها الداخلية.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت العام الماضي عن مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يساعد في القبض على ياكوبيتس الذي يعد الأخطر في المجموعة التي أعلنت عن لائحة اتهام بحقه وشخص روسي آخر أدارا عملية دولية كبرى للقرصنة عبر الإنترنت تحت اسم “ايفل كورب” (الفرقة الشريرة)، وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين تربطهما صلات بالاستخبارات الروسية بحسب زعمها.

ونشرت لقطات فيديو لزفاف ماكسيم على ابنة ضابط استخبارات روسي وقتها مع فيديو يصور حياة الترف التي يعيش فيها بعد سطوه على ما يقارب 100 مليون دولار.

