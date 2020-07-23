تطبيق ذكي لتحسين العمليات الصناعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

يقدم التطبيق الذكي للشركات الصناعية مساراً لتسريع جهودها نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي في غرف التحكم أو أرض المصنع، مما يسمح بالكشف الفوري عن الأعطال في سياق العرض المرئي لواجهة الإدارة التشغيلية. كما يفيد التطبيق المشغلين والمهندسين ومدراء العمليات من مختلف القطاعات، بما فيها المياه والصرف الصحي والطاقة والأغذية والمشروبات وغيرها بحسب بيان صحفي.



كما يوفر التطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي في منصة أڤيڤا للأنظمة، والمعروفة سابقة باسم وندروير، ويستفيد من القدرة التنبؤية للإنذار المبكر والكشف التلقائي عن السلوك التشغيلي غير المعتاد. وبهذا يتلقى المستخدمون تنبيهات مبكرة تسمح لهم بالتصرف السريع لحل المشاكل قبل أن تعيق مسار العمل، كتوقف العمل أو خسارة الإنتاج.



ومن شأن وجود واجهة مبسطة للإدارة تمكين فرق العمليات التشغيلية والصيانة والإنتاج من تدريب محرك الذكاء الاصطناعي بسرعة وكفاءة للتكيف مع الظروف الدقيقة للمؤسسة. كما أن استخدام أيقونات الإبهام للأعلى أو الأسفل يؤكد ارتباط تنبيهات الذكاء الاصطناعي باحتياجات المستخدم ويدعم أهداف المؤسسة الكلية دون الحاجة إلى المعرفة بالبرمجة أو علم البيانات. وبالتالي، تساهم تلك الحلقة المغلقة من المرئيات في تحسين دقة محرك التنبؤ بالذكاء الاصطناعي مع الوقت ويسمح للمستخدمين برؤية ما يهمهم بالفعل، كما يمكن تسجيل الأنماط غير المعتادة عند الكشف عنها وعرضها في التطبيق من خلال حلول واجهة التعامل بين الإنسان والآلة – مما يتيح الحصول على المرئيات مباشرة عند الحاجة إليها.

في هذا السياق قال راشيش مودي، نائب الرئيس للرصد والتحكم لدى أڤيڤا: "عملت تطبيقات إنترنت الأشياء في القطاع الصناعي على تشجيع زيادة ضخمة في جمع بيانات العمليات والتصنيع، ليواجه المشغلون أحمالًا زائدة ضخمة لا تسمح لهم بالتفاعل أو التمييز بين الحالات الحرجة والإنذارات الخاطئة – ما يؤدي إلى خسارة الوقت التشغيلي والموارد. ومن خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليل السحابي المتقدم، تتيح أڤيڤا للمشغلين اتخاذ الإجراءات بشكل استباقي قبل وقوع مشاكل العمليات والصيانة."