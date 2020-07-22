ابل تقدم طريقة لفتح هواتف أي فون حتى بارتداء القناع مع ميزة أخرى لكوفيد19

يرتبك البعض عند استخدام هواتف أيفون وفتحها بميزة مسح الوجه، خاصة في الأماكن العامة، والتي تشترط ارتداء قناع الوجه بصفة مستمرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت هواتف أيفون تستغرق دقائق طويلة للتعرف على وجه من يرتدي القناع ويحاول فتح هاتفه ثم تقوم بإظهار الطريقة الأخرى وهي كلمة المرور، إلا أن التحديث الجديد لنظام التشعيل والذي طرح الشهر الماضي أصبح يقدم ميزة كلمة المرور فورا مع تمرير الوجه على الشاشة أو حتى التعرف على الوجه بارتداء القناع.

كما يدعم التحديث الجديد نظام أبل وغوغل لتقصي التعرض لمصاب بفيروس كوفيد 19 ، وهو المستخدم في تطبيقات تكشف الاتصال القريب بمصابي كورونا التي توفرها الجهات الصحية في مختلف دول العالم لكن هذه الميزة لا تعمل في الهواتف إلا عند تركيب تطبيق رصد المخالطة Contact tracing لكشف التعرض للمصابين في بلد ما.

وتنوي كل من أبل وغوغل دمج هذه التقنية في نظام التشيغل أي أن ذلك أصبح متوقعا في شهر سبتمبر، حيث من المنتظر أن تكشف أبل عن هواتف أيفون الجديدة باسم 12 المقرر إطلاقها فى الخريف.

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