موظف في تويتر "باع" صلاحيات إدارة الحسابات لقاء ألفي دولار وتسبب بأخطر اختراق تتعرض له الشركة

أكد حسيب عوان وهو خبير تقني ورئيس تنفيذي لشركة حماية بيانات لصحيفة التايمز أنه كان على تواصل مع شبان اخترقوا شركته لابتزازه بعملة بيتكوين وهم ذاتهم من قاموا باختراق حسابات في تويتر من خلال تورط موظف في تويتر ببيع صلاحيات دخول للشبكة لقاء ألفي دولار.

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أنها تحققت بالاستعانة مع شركات تقنية من أنها تحققت من صحة مزاعم شبان باختراق شبكة تويتر بعد أن قام عوان وهو باحث امني في كاليفورنيا بتقديمهم للصحيفة للحديث عن الاختراق ونشر عوان على تويتر بأن الاختراق وقع بعد بيع موظف في تويتر كلمة مرور لقاء ألفي دولار على منصة الدردشة ديسكورد.

Here is what happened as per my info.

Hacker met a twitter employee on discord gaming channel and befriended him who sold him his login for 2000. Hacker then replaced emails through this tool & removed 2FA. Rest you guys know ! pic.twitter.com/NjinwBa37R— Haseeb Awan (@haseeb) July 16, 2020