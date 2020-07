نيويورك تايمز: لا علاقة لروسيا باختراق تويتر بل "مزاح" 3 شبان يعيش احدهم مع والدته

نقلت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل اختراق تويتر وقالت إن روسيا ليست ضالعة فيه بل ثلاثة فتيان يعيش أحدهم مع والدته. واستندت الصحيفة لتواصلها مع الشبان التي تقول إنهم وراء اختراق تويتر وأنها اطلعت على لقطات شاشة وسجلات دخول إلى أدوات تويتر لإثبات مزاعمهم وكيفية قيامهم باختراق الشبكة الاجتماعية.

وتقول الصحيفة إنه من خلال حوارها مع الشبان فإن الهجوم لم يكن من عمل دولة واحدة مثل روسيا أو مجموعة متطورة من المتسللين. بل تم ذلك من قبل مجموعة من الشباب - يقول أحدهم أنه يعيش في المنزل مع والدته - وقد تعرفوا على بعضهم بعد أن جمعهم الهوس بامتلاك أسماء فريدة في حساباتهم على الإنترنت ، لا سيما حرف واحد أو رقم .

وتقول الصحيفة إنها تحققت من أن الأشخاص الأربعة كانوا ضالعين بالقرصنة من خلال مطابقة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والعملات المشفرة بالحسابات التي شاركت في الاختراق يوم الأربعاء. كما قدموا أدلة داعمة على مشاركتهم ، مثل السجلات من محادثاتهم على ديسكورد، وهي منصة مراسلة شائعة لدى هواة الألعاب والهاكرز وتويتر.



لعب كيرك دورًا محوريًا في الهجوم ، حيث كان يأخذ الأموال من نفس حساب عملة بيتكوين والخروج منه ، وفقًا لتحليل معاملات بيتكوين الذي أجرته الصحيفة بالاستعانة بشركة تقنية وأبحاث اسمها تشين ليسيس Chainalysis.

وتم في الهجوم اختراق 130 حسابا لشخصيات كبيرة بعد أن قام شاب يعمل باسم كيرك بالتعامل مع وسطاء لبيع حسابات ذات أسماء مميزة من حرف أو أثنين.

بادر كيرك بالمحادثة وفقا للقطة شاشة للمحادثة التي تمت مشاركتها مع صحيفة نيويورك تايمز بقوله:" اسمع

أنا أعمل على تويتر / لا تكشف هذا لأي شخص هذا كلام جدي."

ثم أثبت أنه يمكنه التحكم في حسابات تويتر القيمة - وهو الشيء الذي يتطلب صلاحيات وصول داخل الشركة.

اعتبر الشاب الذي تلقى الرسالة ، ويستخدم اسم لحسابه هو لول "lol" ، على مدار الأربع وعشرين ساعة التالية ، أن كيرك لم يكن يعمل فعلا لدى تويتر لأنه كان مستعدا لإلحاق الضرر بالشركة. لكن كيرك تمكن من الوصول إلى أكثر أدوات تويتر أهمية مما سمح له بالسيطرة على أي حساب على تويتر تقريبًا ، بما في ذلك حسابات الرئيس السابق باراك أوباما وجو بايدن وإيلون موسك والعديد من المشاهير الآخرين.

ولم يكشف الشاب الذي يلقب نفسه -لول-هويته الحقيقية للصحيفة لكنه قال إنه يعيش على الساحل الغربي وأنه في العشرينات من عمره. وقال إن الشاب الآخر يعيش مع والدته في جنوب إنجلترا وعمره 19 عاما.

وقال محققون ينظرون في الهجمات إن العديد من التفاصيل التي قدمها المتسللون تتطابق مع ما تم الوصول إليه في التحقيقات حتى الآن ، بما في ذلك تورط كيرك في عمليات الاختراق الكبيرة في وقت لاحق من اليوم والهجمات الأقل أهمية في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

كانت صحيفة التايمز في البداية على اتصال مع المتسللين من قبل باحث أمني في كاليفورنيا اسمه حسيب عوان ، الذي كان يتواصل معهم لأنه كما قال تواصل معهم حين قاموا باستهداف شركة له من قبل.

ونشر عوان، وهو رئيس تنفيذي لشركة حماية أنظمة التقنية في سان فرانسيسكو، على تويتر تغريدة قال فيها إن موظفا في تويتر باع لشبان كلمة مرور في تويتر لقاء ألفي دولار!

Here is what happened as per my info.

Hacker met a twitter employee on discord gaming channel and befriended him who sold him his login for 2000. Hacker then replaced emails through this tool & removed 2FA. Rest you guys know ! pic.twitter.com/NjinwBa37R— Haseeb Awan (@haseeb) July 16, 2020