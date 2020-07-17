موجة سخرية ضد تويتر مع فتح الإف بي آي تحقيقا بعملية الاختراق

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تداول مشتركو الشبكات الاجتماعية لقطات ساخرة من الحماية التي يؤمنها تويتر بعد وقوع اختراق تقول الشركة إن بعض موظفيها كانوا ضحايا قاموا بتسهيل الاختراق الذي طال أقوى الشخصيات نفوذا مع كبرى الشركات
فتح مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) تحقيقا بعملية اختراق تويتر التي طالت حسابات شخصيات صاحبة نفوذ لتنفيذ عمليات احتيال مالي بعملة بيتكوين المشفرة بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
وطال اختراق القراصنة 130 حساباً ونقلت أ ف ب أن تويتر تحقق في عملية قرصنة ضخمة لحسابات شخصيات بارزة من إيلون ماسك إلى جو بايدن أثارت تساؤلات بشأن أمن المنصة التي تشكّل منبرا للسياسيين قبيل الانتخابات الأميركية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر.
ونُشرت إعلانات تسعى للإيقاع بالناس وتدعوهم لإرسال مبالغ بعملة بيتكوين للمقرصنين، على الحسابات الرسمية لآبل وأوبر وكانييه ويست وبيل غيتس وباراك أوباما والعديد من الحسابات الأخرى.وقالت تويتر "رصدنا ما نعتقد أنه هجوم تضليل بالهندسة الاجتماعية منسق من أشخاص نجحوا في استهداف عدد من موظفينا القادرين على الدخول إلى أنظمة داخلية وأدوات".
وتوالت التعليقات المصحوبة بالصور مثل هل يفيد قناع الوجه الشبكي للحماية من كورونا؟ كذلك حال مستوى الحماية في تويتر.