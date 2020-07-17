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الجمعة 17 Jul 2020 10:00 ص

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موجة سخرية ضد تويتر مع فتح الإف بي آي تحقيقا بعملية الاختراق

تداول مشتركو الشبكات الاجتماعية لقطات ساخرة من الحماية التي يؤمنها تويتر بعد وقوع اختراق تقول الشركة إن بعض موظفيها كانوا ضحايا قاموا بتسهيل الاختراق الذي طال أقوى الشخصيات نفوذا مع كبرى الشركات

موجة سخرية ضد تويتر مع فتح الإف بي آي تحقيقا بعملية الاختراق
موجة سخرية ضد تويتر مع فتح الإف بي آي تحقيقا بعملية الاختراق
موجة سخرية ضد تويتر مع فتح الإف بي آي تحقيقا بعملية الاختراق
موجة سخرية ضد تويتر مع فتح الإف بي آي تحقيقا بعملية الاختراق

فتح مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) تحقيقا بعملية اختراق تويتر التي طالت حسابات شخصيات صاحبة نفوذ لتنفيذ عمليات احتيال مالي بعملة بيتكوين المشفرة بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وطال اختراق القراصنة 130 حساباً ونقلت أ ف ب أن تويتر تحقق في عملية قرصنة ضخمة لحسابات شخصيات بارزة من إيلون ماسك إلى جو بايدن أثارت تساؤلات بشأن أمن المنصة التي تشكّل منبرا للسياسيين قبيل الانتخابات الأميركية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونُشرت إعلانات تسعى للإيقاع بالناس وتدعوهم لإرسال مبالغ بعملة بيتكوين للمقرصنين، على الحسابات الرسمية لآبل وأوبر وكانييه ويست وبيل غيتس وباراك أوباما والعديد من الحسابات الأخرى.وقالت تويتر "رصدنا ما نعتقد أنه هجوم تضليل بالهندسة الاجتماعية منسق من أشخاص نجحوا في استهداف عدد من موظفينا القادرين على الدخول إلى أنظمة داخلية وأدوات".

هل يعادل اختطاف تويتر السيطرة على محطات تلفزيونية؟

لا تبدو تفاصيل عملية اختراق تويتر كافية لتقدير حجم خطرها، فهي أكبر اختراق إعلامي حتى الآن دون مبررات منطقية. ولدينا مهاجمون قاموا برشوة موظفين لدى تويتر للاستيلاء على حسابات جو بايدن وباراك أوباما وإيلون ماسك وكاني ويست، لمجرد تمرير احتيال بعملة بيتكوين وكسب 120 ألف دولار.

وتوالت التعليقات المصحوبة بالصور مثل هل يفيد قناع الوجه الشبكي للحماية من كورونا؟ كذلك حال مستوى الحماية في تويتر.

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