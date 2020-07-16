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الخميس 16 Jul 2020 11:30 ص

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الإمارات : عودة تطبيق فيس تايم للعمل في نظام التشغيل الجديد

يجلب الإصدار الجديد من أي أو إس وهو -iOS 13.6- دعما لعمل تطبيق «فيس تايم» Facetime في هواتف أي فون في الإمارات

الإمارات : عودة تطبيق فيس تايم للعمل في نظام التشغيل الجديد

 ويشير تقرير في مجلة ماك إلى أن أبل أصدرت التحديث الجديد الذي لا يحجب اتصالات الفيديو من خلال هواتف أي فون التي بيعت في الإمارات، ويأتي ذلك مع رفع الحجب عن تطبيقات الفيديو مثل زووم و تطبيق مايكروسوفت سكايب وغوغل هانغ أوت مطلع العام بسبب الوضع الاستثنائي الذي جلبته جائحة كوفيد.

 ولم تؤكد أبل هذه التغييرات التي لم تصل بعد للجميع في التحديثات كما لم تستجد تفاصيل الدعم في توثيق فيس تايم على الإنترنت لتأكيد توفر الخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونسبت المجلة البرازيلية ذلك إلى قراء لها من البرازيليين في الإمارات.

ويتوقع التقرير أن توسيع عمل فيس تايم لا يقتصر على هواتف أي فون التي تم شراءها في الإمارات بل حتى تلك التي تستخدم حاليا.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات (TRA) قد أطلقت قبل سنتين محادثات جديّة مع شركة آبل لجلب تطبيق و"فيس تايم" إلى الإمارات.

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