تويتر تغلق حسابات كبرى الشركات وشخصيات مثل بيل غيتس و أوباما وأبل وماسك لصد هجوم واحتيال ضدها

هوى سهم تويتر بنسبة 4 بالمئة في التعاملات الإلكترونية في وول ستريت بعد إغلاق جلسة التداولات أمس عقب أكبر هجمة يتعرض لها تويتر تعرضت فيها أنظمة تويتر الداخلية ذاتها لأكبر هجمة اختراقات تمكن فيها المهاجمون من استخدام أدوات تويتر للتلاعب بعمليات النشر.

Internally, we’ve taken significant steps to limit access to internal systems and tools while our investigation is ongoing. More updates to come as our investigation continues.— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020