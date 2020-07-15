محاولات للاستغناء عن المغنين بتقنية للذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت فهل ستطرب لها؟

ونشرت مايكروسوفت دراسة على موقع Arxiv.org توضح طريقة مبتكرة في توليد الأغاني بالاعتماد على استخلاص أصوات المغنين من بيانات الغناء الصاخبة.

وتقدم هذه التقنية استخدامات تجارية واضحة مثل الطلب من المغني إعادة جلسة التسجيل لتدارك أخطاء أو تغييرات أو إضافات للاغنية بعد انتهاء جلسات التسجيل. ويمكن لتركيب الأصوات بالذكاء الاصطناعي إلغاء الحاجة لتكرار جلسات التسجيل لتوفر الكلفة والوقت. كما أن هناك جانب مظلم لهذه التقنية بحسب الموقع وهو توليد أصوات مزيفة لجعل المغني يبدو وكأنه قام بأداء أغنية تولدها التقنية أو حتى الاستغناء عن المعني كليا.

ويدافع نجوم الغناء ضد هذه التقنيات كما حصل مع شركة إنتاج جاي زي وهي روك نيشن التي تقاضي منتجي فيديو اعتمد على الذكاء الاصطناعي لنشر أغنية يبدو فيها صوت جاي زي يؤدي أغنية بيل جويل المعروفة باسم وي ديدنت ستارت ذا فاير.