بعد إقالة مخرج عراقي، فضائح جنسية جديدة تعصف وتقيل كبار مسؤولي إحدى أكبر شركة ألعاب في العالم

واستقال سيرج هاسكوت الذي كان يعد أهم شخصية في الشركة مع مديرة الموارد البشرية كذلك الحال مع يانيس مالات ومديرة الموارد البشرية سيسيل

كورنيه بحسب بيان أصدرته الشركة.

ونقلت تقارير صحفية تفاصيل صادمة عن ثقافة الشركة السامة في التساهل مع الاعتداءات اللفظية البذيئة ضد بعض الإناث بل الاعتداءات الجنسية في بعض مناسبات الشركة. وذكر محرر في بلومبرغ تأكيدا لما يجري في الشركة.

Ubisoft has confirmed to Bloomberg News that Serge Hascoet is leaving the company, not just his role.— Jason Schreier (@jasonschreier) July 11, 2020