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الأحد 12 Jul 2020 08:00 ص

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بعد إقالة مخرج عراقي، فضائح جنسية جديدة تعصف وتقيل كبار مسؤولي إحدى أكبر شركة ألعاب في العالم

ضربت عدة فضائح ترتبط بالتحرش الجنسي شركة يوبي سوفت الفرنسية في مقرها في مونتريال حيث ثبت تواطؤ مديرة الموارد البشرية في تجاهل الشكاوى من حالات التحرش الجنسي واستقال أحد مؤسسي الشركة بعد تحقيقات كشفت تفاصيل صادمة

بعد إقالة مخرج عراقي، فضائح جنسية جديدة تعصف وتقيل كبار مسؤولي إحدى أكبر شركة ألعاب في العالم
بعد إقالة مخرج عراقي، فضائح جنسية جديدة تعصف وتقيل كبار مسؤولي إحدى أكبر شركة ألعاب في العالم
بعد إقالة مخرج عراقي، فضائح جنسية جديدة تعصف وتقيل كبار مسؤولي إحدى أكبر شركة ألعاب في العالم
اعتذر أشرف ونشر تغريدات يوضح فيها أن حياته الخاصة تدمرت مع عائلته ثم قام بحذف حسابه على تويتر https://twitter.com/AshrafAIsmail
بعد إقالة مخرج عراقي، فضائح جنسية جديدة تعصف وتقيل كبار مسؤولي إحدى أكبر شركة ألعاب في العالم

واستقال سيرج هاسكوت الذي كان يعد أهم شخصية في الشركة مع مديرة الموارد البشرية كذلك الحال مع يانيس مالات ومديرة الموارد البشرية سيسيل

كورنيه بحسب بيان أصدرته الشركة.

ونقلت تقارير صحفية تفاصيل صادمة عن ثقافة الشركة السامة في التساهل مع الاعتداءات اللفظية البذيئة ضد بعض الإناث بل الاعتداءات الجنسية في بعض مناسبات الشركة. وذكر محرر في بلومبرغ تأكيدا لما يجري في الشركة.

وتعد هذه الاستقالات والفصل ضربة قوية لشركة "يوبيسوفت"، وهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة لألعاب الفيديو وتعد خامس أكبر شركة في العالم/ ويأتي ذلك إثر تحقيق بشأن اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية.

وسبق أن أقيل المخرج عراقي الأصل أشرف إسماعيل من منصبه كـ مخرج إبداعي للعبة أساسين  كريد بعد اتهامات باستغلال منصبه والتورط جنسيا مع محبي اللعبة.

وتغادر سيسيل كورنيه منصبها بسبب تجاهل الشكاوى و تطبيع التحيز الجنسي والتحرش، وتختلق الأعذار لأسوأ المخالفين في حين أن الشكاوى المتعلقة بهم تذهب دون متابعة أو نظر فيها.

وكانت الشركة الفرنسية المنتجة لألعاب شهيرة بينها "أساسنز كريد"، قد أطلقت الشهر الماضي تحقيقا بشأن اتهامات بالاعتداء الجنسي والتحرش جرى تداولها عبر الإنترنت، وفق "فرانس برس".

وكشف المدير التنفيذي للشركة إيف غيمو في رسالة وجهها للشركة التي يعمل فيها 18 ألف موظف، عن استقالة نائب رئيس قسم الإنتاج في الشركة في تورنتو ماكسيم بيلان من منصبه ويعد مكسيم أحد مؤسسي الشركة.

وأضاف غيمو "نواصل التحقيق في الادعاءات المساقة في حقه"، من دون تحديد مضمونها.

كذلك أوقف نائب رئيس الخدمات الإبداعية في الشركة في باريس تومي فرنسوا عن العمل في عقوبة مسلكية "في انتظار نتائج التحقيق"، بحسب رسالة غيمو التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وأشار غيمو أيضا إلى أن موظفا آخر في استوديوهات الشركة في تورنتو أقيل بسبب "ممارسة سلوك لا يتناسب مع ما هو متوقع من موظفي يوبيسوفت".

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