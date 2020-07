أمازون تتراجع عن الطلب بإزالة تيك توك في أجهزة موظفيها

زعمت شركة أمازون أن البريد الإلكتروني الذي أرسل لموظفيها في وقت سابق من يوم الجمعة، يطلب منهم حذف تطبيق "تيك توك" "أرسل عن طريق الخطأ".

وهددت الشركة موظفيها بأن وجود التطبيق سيحرمهم من القدرة على الوصول إلى أنظمة الشركة والاتصال بها عن بعد بحسب نيويورك تايمز.

لكنها تراجعت بعد ذلك عقب تسريب الرسالة إلى الإعلام وما سيحمله ذلك من تبعات من تيك توك وغيرها.

Here's the email Amazon sent to employees this morning banning TikTok from employee phones.



"If you have TikTok on your device, you must remove it by 10-Jul to retain mobile access to Amazon email." pic.twitter.com/fIgmqyMhmO— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) July 10, 2020