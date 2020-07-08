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الأربعاء 8 Jul 2020 03:45 م

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اكتشف كيف تساعد كاميرات حماية المنزل اللصوص في السطو على المنازل

تعمل كاميرات المراقبة بطريقتين الأولى لتسجيل الفيديو وتحميله لتخزينه لحين عودة أصحاب المنزل حين لا يستجيبوا للتبليغات ويشاهدوا البث الحي من الكاميرا بعد التنبيه الصادر منها.

اكتشف كيف تساعد كاميرات حماية المنزل اللصوص في السطو على المنازل

بعض كاميرات المراقبة المنزلية الشهيرة للصوص الساعين لسلب منزل أن يبدؤوا عملية لسرقة بعد مغادرة أصحاب المبنى أو المنزل، بحسب دراسة جديدة وجد فيها الباحثون أنه بإمكان اللصوص معرفة خلو المنزل، أو ما يقوم به ساكنيه في الداخل، بمجرد تحري البيانات التي تتولى الكاميرا تحميلها .

وأجرى الدراسة الدولية باحثون من جامعة كوين ماري في لندن والأكاديمية الصينية للعلوم، باستخدام البيانات المقدمة من مصنع صيني كبير لكاميرات الأمن المرتبطة ببروتوكول الإنترنت (آي بي).

وتسمح هذه الكاميرات للمستخدمين بمراقبة منازلهم عن بُعد عبر بث الفيديو على الإنترنت، لكن الباحثين يقولون إن حركة البيانات أي الفيديو الذي تقوم الكاميرا بتخزينه يعني أن أصحاب المنزل ليسوا فيه وبالتالي تقوم الكاميرا بحفظه لعم لحين عودتهم.

يلفت مؤلف الدراسة غاريث تايسون لشبكة «سي إن إن» إن تحميل البيانات غير المشفرة ينشط مع تسجيل الكاميرا لأي حركة تلتقطها الكاميرا ويمكن للصوص معرفة ما إذا كانت الكاميرا تقوم بتحميل لقطات لشخص يتحرك. ومن خلال النظر في الأنماط التي يتم توليدها في الفيديو يمكن تحديد مكان وجود أصحاب المنزل وما يقومون به في حال كانوا فيه.

ويتوقع أن تصل قيمة سوق منتجات حماية المنزل قرابة مليار و300 مليون دولار بحلول العام 2023 بحسب بيان صحفي، وتتضمن كاميرات المراقبة المنزلية علامات شهيرة مثل شايومي ونيست التي تملكها غوغل ورينغ، ورغم أن الدراسة لم تشمل هذه الطرز إلى أن الباحثون يرون أنها تقدم ذات المخاطر.

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