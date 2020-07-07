200 ألف دولار قيمة جوائز هواوي في مسابقتها العالمية للمطورين في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت شركة هواوي عن أكبر مسابقة من نوعها للمطورين على مستوى الشرق الأوسط وهى مسابقة هواوى لابتكار التطبيقات, Apps UP, والتي ستبدأ يوم 13 يوليو وتستمر حتى يوم 30 أغسطس

ستشهد المسابقة الافتتاحية مشاركة المطورين في منافسة مطورين آخرين من ذوي الخبرة لإنشاء تطبيقات مبتكرة تعمل على تحسين وتطوير الحياة اليومية للمستخدمين وجعلها أكثر سهولة. تقدم مسابقة Apps UP منصة أساسية للمطورين في كل منطقة من مناطق المنافسة الخمس: أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين لعرض مهاراتهم وابتكاراتهم.

تقدم حزمة خدمات هواوي للمطورين القدرة على الدمج بين قدرات الأجهزة والحوسبة السحابية على حد سواء، الأمر الذي يتيح للمطورين مجموعة من الخدمات مثل Machine Learning kit، الذكاء الإصطناعي HiAi ومحرك الواقع المعزز AR Engine وغيرها. يمكن للمطورين أن يستفيدوا من كامل قدرات تلك الحزم البرمجية عن طريق دمج تطبيقاتهم مع حزمة HMS البرمجية.

مع استمرار انتشار ونمو منصة AppGallery كواحدة من أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم فإن مسابقة Apps UP MEA تتيح للمطورين فرصة حصول تطبيقاتهم على اعلان مجاني في الصفحة الرئيسية لمتجرتطبيقات هواوى AppGallery مما يجعلها في متناول مئات الملايين من مستخدمي أجهزة هواوى و HONOR من أكثر من 170 دولة.

علاوة على ذلك سيحصل المطورين على مزايا منصة AppGallery Connect والتي توفر منصة موحدة لكل تطبيقات الهواتف الذكية والتي تساعد المطورين على الابتكار وتطوير تطبيقاتهم بشكل سريع وفعال.

الجوائز والمزايا المٌقدمة لمنطقة الشرق الأوسط من خلال المسابقة تتضمن أيضاً:

● جوائز مالية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي مقدمة من برنامج Shinning-Starفي التصنيفات التالية: أفضل تطبيق، أفضل لعبة، أفضل تطبيق اجتماعي، التطبيقات ذات الشعبية الأكبر بالإضافة لجوائز شرفية.

● الفرصة للتنافس على مستوى عالمي وإظهار القدرات التقنية باستخدام ادوات HMS Core الرائدة.

● إمكانية عقد مناقشات مع خبراء ومتخصصين في المجال والطاقم التحكيمي الخاص بمسابقة Apps UP المتخصصة.

● إمكانية الوصول المجاني لشهادات وبرامج تدريبية مجانية للمطورين مقدمة من هواوي.

للإحتفال بإطلاق المسابقة سيتم عقد حدث حي عبر الإنترنت يوم الأثنين الموافق 13 يوليو في الساعة UTC+4:00 15:00 للحديث عن المسابقة وما ستقدمه هواوي للمطورين من خلال المسابقة. الحدث سيشهد الإطلاق الرسمي للمسابقة وسيتضمن حديث من السيد

(ادم شياو) المدير العام لخدمات هواوي للهواتف النقالة بالإضافة لحديث مع مطورين من كافة أنحاء الوطن العربي للحديث عن تجاربهم مع حزمة برامج هواوي وكذلك حديث مع بعض الضيوف من مديري أكبر الشركات التقنية في الوطن العربي ومنهم (إبراهيم حمدي - المدير التنفيذي لعرب هاردوير، مصطفى النحاس - المدير التنفيذي لمنصة فوري للمدفوعات الإلكترونية) وغيرهم من أبرز الشخصيات في المجالات التقنية على مستوى الوطن العربي وسيقوم بتقديم الحدث المباشر أحمد عزيز - مقدم محتوى في عرب هاردوير.

تعليقا علي الحدث قال (تشانغ بن ان) مشيرا إالي الحفل الافتتاحي لإطلاق مسابقة هواو لأبتكار التطبيقات Apps Up"ان اعداد المطورين الموهوبين للنظام البيئي لخدمات هواوي للهواتف النقالة في تزايد، و أن العمل الذي يقوم به هؤلاء المطورون جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فمن خلال التطبيق الذي يقومون بإنشائه نتمكن من التنقل بسهولة في العالم من حولنا، نحن في هواوي نريد أن ندعو المطورين للأنضمام إلينا في بناء مستقبل افضل و العمل علي تحقيق أفكارهم إلي حقائق بإستخدام الخدمات الأساسية التي توفرها خدمات هواوي للهواتف النقالة "

كيفية الاشتراك في المسابقة

يمكن لكافة المطورين الاشتراك في هذه المسابقة عن طريق التسجيل لحساب مطور على الموقع الرسمي عن طريق الرابط :

https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup

يجب على المطورين الاشتراك في المدة ما بين 13 يوليو إلى 30 أغسطس والتسجيل إما بشكل فردي أو كفريق بحد أقصى ثلاثة مطورين للفريق

كل التطبيقات يجب أن يتم تطويرها باستخدام حزمة التطوير HMS Core ويتم تقديمها على الموقع الرسمي للمسابقة قبل يوم 30 أغسطس الساعة UTC+4:00 15:00

سيتولى التحكيم في هذه المسابقة مجموعة من أفضل الخبراء في العالم العربي وسيتم تقييم التطبيقات على أساس: القيمة المجتمعية، القيمة التجارية، تجربة المستخدم وكون التطبيق فريد من نوعه.

ستقوم لجنة التحكيم باختيار 20 تطبيق من التطبيقات المُقدمة في قائمة التطبيقات المختارة وبعد ذلك وبداية من يوم 21 سبتمبر ستكون التطبيقات متاحة للجمهور للتحميل عن طريق الموقع الرسمي للمسابقة أو عن طريق متجر تطبيقات هواوى AppGallery تمهيداً للنهائيات في أكتوبر المقبل.

يمكنك معرفة معلومات أكثر عن المسابقة عن طريق زيارة:

https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/detail/007?previewUrl=...

#HMSInnovateforall #الابتكار_للجميع_مع_HMS