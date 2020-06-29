سيسكو تطلق حزمة حلول جديدة لتسريع تعافي الأعمال





أعلنت شركة سيسكو خلال فعاليتها الافتراضية "سيسكو لايف" والتي تابعها أكثر من 100 ألف ممثل من عملاء الشركة وشركائها، عن حزمة جديدة من الحلول التقنية المعنية بدعم تعافي الأعمال ومرونتها. وتأتي هذه الحزمة في إطار تكثيف الجهود والتدابير الرامية إلى تقليص تداعيات أزمة كوفيد-19 على الشركات ودعم استمرارية الأعمال ومرونتها.

وسلّطت الشركة الضوء خلال الحدث على دراسة حديثة كشفت عنها "برايس ووترهاوس كوبرز" بعد استطلاع آراء مجموعة من كبار المديرين الماليين حول العالم. وتوصلت الدراسة إلى أن 87% من المديرين الماليين يرون بأن أولويات المؤسسات تتمحور بشكل كبير حول تغيير مقاييس ومتطلبات السلامة في مكان العمل أثناء مرحلة الانتقال إلى مكان العمل. ويرى أكثر من 50% من المشاركين في الدراسة بأن شركاتهم ستدرج سياسة العمل عن بُعد كخيار دائم للوظائف التي تسمح بذلك. وأكدت سيسكو أن الحزمة الجديدة تدعم وبشكل كبير مواجهة هذه التحديات الأساسية والمتمثلة بالحاجة إلى تمكين القوة العاملة بقدرات ومزايا آمنة للعمل عن بعد ومتطلبات دعم بيئة عمل موثوق بها.

وصرّحت الشركة بأنه وفي الوقت الذي تصدت فيه الشركات للتداعيات الأولية للوباء، ركزت العديد من الحلول التي تم تبنيها على دعم استمرارية الأعمال، والعمل مع أحد أذرع الشركة والمعروفة بـ Cisco Customer Experience جنباً إلى جنب مع شركاء Cisco للحفاظ على عملها وإنتاجيتها.

وخلال المرحلة الثانية من التعامل مع الوباء، وفي إطار التجهيز لأي أزمات مشابهة، يميل الروؤساء التنفيذيون ومديرو تقنيات المعلومات ومديرو التشغيل إلى ترسيخ بيئة تقنية قادرة على التكيف والتعلم من الدروس السابقة.

وفي السياق نفسه، توصلت دراسة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أن 70% من المديرين الماليين يتوقعون أن زيادة المرونة وانسيابية حركة الأعمال هما إحدى أبرز المنتجات الثانوية الناتجة عن تجربة الوباء، فضلاً عن إشارة 49% منهم إلى دور الاستثمار التقني خلال فترة الأزمة في تعزيز مكانة شركاتهم على المدى البعيد.

وتعليقاً على إطلاق الحزمة الجديدة، قال تشك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو: "خلال الأشهر الماضية، شهدنا حالة غير مسبوقة من التخبط والتغييرات والتحولات الجذرية على مستوى قطاعات الأعمال والمؤسسات حول العالم. وفجأة ودون أي سابق إنذار كان على الشركات التي أنفقت لسنوات طويلة على وضع استراتيجيتها الرقمية أن تفتعل تغييرات جذرية في خططها خلال أسابيع قليلة فقط".

وأضاف: "إن حزمة سيسكو الجديدة لتسريع تعافي الأعمال ودعم مرونتها ستساعد العملاء على إعادة تقييم استراتيجيات أعمالهم وتنفيذ الحلول بشكل أسرع وأكثر سهولة من أي وقت مضى."

من جانبها، قالت ريم أسعد، نائب رئيس شركة سيسكو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تزداد أهمية مساهمة سيسكو في التحوّل الرقمي أكثر من أي وقت مضى، حيث تعاني معظم الشركات في جميع أنحاء العالم من اضطرابات ضخمة. من ناحيتنا، نهدف إلى مواصلة تزويد الشركات بحلول أكثر سهولة كي نساعدهم على التعامل مع التغيّرات السريعة في البنية التحتية الرئيسية والمشكلات المتعلقة بالأمان، بالإضافة إلى تطوّر البرامج والتطبيقات".

هذا وقد طُوّرت حزمة الحلول الجديدة بناءً على الخبرات التي اكتسبتها سيسكو خلال مسيرتها الداعمة لآلاف الشركات منذ بدء جائحة كوفيد-19. وتوفر الحزمة حلولاً متخصصة تلبي احتياجات قطاعات أعمال مختلفة تشمل الصحة والتعليم، فضلاً عن توفير نماذج وخدمات استهلاك أبسط لتسريع قدرات التأثير عند العملاء. وصرّحت الشركة بأن الحزمة الجديدة في توسع مستمر لتشمل عوامل أخرى مثل التباعد الاجتماعي في مكان العمل، والتفاعُل الافتراضي بنهج أكثر فعالية لفِرَق عمل والعيادات الافتراضية.

ومن أبرز ما تقدمه الحزمة الجديدة:

حلول الصناعة

في ظل هذا الوباء، تعطّلت عمليات مؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية على الفور. ولكن، بفضل دعم شركة سيسكو، تمكّن الكثيرون في غضون أيام من البدء بالتعليم عن بُعد أو التحوّل إلى الإدارة الافتراضية والاستشارات الصحية عن بُعد. وتستمر "سيسكو" بتشجيع مرونة وتحوّل تلك الشركات. وتتضمّن الحلول الجديدة لهذه الصناعات:

• التعلم عن بعد - تأمين التكنولوجيا التعاونية لإبقاء 1.2 مليار طفل وشاب يتعلمون ويتواصلون بعيدًا عن بيئتهم المعتادة في جميع أنحاء العالم. ويستخدم هذا الحل من قبل منظمات مثل كلية "بابسون" في ماساتشوستس.

• المستشفى الميداني المتصل المؤقت - مجموعة بنية تحتية مركّبة لتكنولوجيا المعلومات يمكن إعدادها وتشغيلها في غضون 5 أيام أو أقل، من أجل المساهمة في دعم الموجات الكبيرة التي تدخل المستشفى أو لتوفير مرافق مؤقتة. ويشمل الحل تقنية الشبكات اللاسلكية للوصول إلى البيانات والصوت والفيديو، بالإضافة إلى أمن شبكات المعلومات المتكاملة والإرشادات الخاصة بالنشر والدعم. وطوّر هذا الحل بالاستناد إلى تجربة "سيسكو" وشركائنا في مجال دعم المستشفيات المؤقتة كالمستشفى الميداني NHS Nightingale في المملكة المتحدة والنظام الطبي في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة.

أما الدكتور فيل نوتيل، نائب الرئيس ومدير تكنولوجيا المعلومات في كلية "بابسون"، فقال: "لقد مكّنتنا العلاقة الوثيقة بين كلية بابسون وسيسكو من التحوّل سريعًا نحو توفير الدورات التدريبية البالغ عددها 650 عبر الانترنت، بالإضافة إلى تحوّل 100% من أعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى الإنترنت بشكل كامل. وقد استفادت سيسكو وبابسون خلال هذه العملية من معدات الشبكات الخاصة بـ"سيسكو"، بالإضافة إلى منصات Webex و Teams الآمنة والموثوقة".

حلول آمنة للموظفين للعمل عن بُعد

خلال أزمة كوفيد-19، لجأ العملاء إلى شركة سيسكو لتعزيز إنتاجية القوى العاملة بالاعتماد على حلول آمنة وقابلة للتوسعة والتطوير. وتتوفر هذه الحلول الآن كباقات متكاملة لدعم الشركات في مسيرتها بينما تكتشف المزيد من التحسينات المطلوبة لتطوير النهج الذي اتبعته في بداية الأزمة، وتشمل التالي:

• حلول مركز اتصال عن بُعد (Remote Contact Center )- يضم خدمات تكنولوجيا وحلول تنصيب البرامج ويمكّن وكلاء مراكز الاتصال من العمل من منازلهم باستخدام الحلول السحابية أو الوصول الآمن عن بُعد إلى التكنولوجيا المستخدمة حالياً في مقرات شركاتهم

• حلول التحكم المرن عن بُعد (Flexible Remote Access )- يوفر الخبرات والتكنولوجيا لتمكين الموظفين من الوصول إلى الشبكة ونقاط التعاون الطرفية وتطبيقات الأعمال. وتقدم هذه المحفظة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات العملاء بما في ذلك أولئك الذين يفضلون حلول الأجهزة أو البرامج أو حلول نموذج "إحضار الجهاز الشخصي إلى العمل".

• حلول أمنية للعمل عن بعد (Secure Remote Worker): حلول أمنية واسعة النطاق لتعزيز الأمن أثناء العمل والدخول إلى الشبكات عن بُعد باستخدام أدوات لتحليل سعة الشبكة الافتراضية الخاصة الحالية (VPN) ووضع خطة تنفيذ باستخدام تقنيات سيسكو الأمنية Cisco Security والعمل على تخطيط وتصميم وتكوين شبكة افتراضية خاصة للمساعدة في إدارة دخول الموظفين عن بُعد بأمان.



حلول موثوق بها لمساحات العمل

تخوض الشركات اليوم رحلتها الخاصة في التكيف مع الواقع الجديد ما بعد الأزمة، وتشمل هذه الرحلة سبل تسهيل "العودة الآمنة إلى المكاتب" وتفعيل نماذج أعمال جديدة وأساليب محدثة تدعم متطلبات الحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء. وستدعم سيسكو هذه المرحلة الانتقالية عبر الحلول التالية:

الزيارات الافتراضية للمنشآت الصحية - يشمل برامج وأجهزة للتعاون عبر منصات الفيديو الآمنة التي تتكامل مع أنظمة إدارة الأفراد داخل مقرات الحجر وتتيح إجراء الزيارات الافتراضية للعائلة والمستشارين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمحامين. وتوفر سيسكو ترقيات للبنية التحتية الداعمة كمراكز البيانات ومعدات الشبكات والأمن والتدريب اللازم للمستخدمين. وتتيح الزيارة الافتراضية للمنشآت الارتقاء بالصحة الشاملة للأفراد وتعزيز إمكانية التواصل والحد من المخاطر.

اتصال المكاتب عن بُعد- توسيع شبكة الشركة إلى مواقع مجاورة أو بعيدة بما يلبي احتياجات المستخدمين إلى مزيد من سعات النطاق الترددي وسرعة الاتصال ومستويات الأمان المرتفعة. وتساعد هذه الخدمات والتقنيات العملاء على تصميم وبناء وتشغيل حلول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تمنح المستخدمين القدرة على الوصول الآمن إلى تطبيقات الأعمال من خلال تجربة اتصال لاسلكي آمنة وموثوق بها.

رصد وتحليل الكثافة والتجمعات- توفر الخبرات والتكنولوجيا لدعم ترك مسافة آمنة وتطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي في مكان العمل. وتعتمد هذه الحلول على تقنيات DNA Spaces من سيسكو وتوظّف البنية التحتية اللاسلكية لتوفير تحليلات ورؤى حول السلوكيات المتبعة في مختلف المواقع، مما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات لتعزيز السلامة في مكان العمل. هذه الحلول متوفرة بدءاً من يوليو.