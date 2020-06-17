دبي: هذا ما سيقدمه مؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي

سيعقد مؤتمر الألعاب الرقمية DGC Live بدبي من 21 لـ 23 يونيو الجاري و سيشمل الحدث الذي ينظم بالتقنيات الافتراضية و الذي يستمر ثلاثة أيام حوارات بين أهم خبراء ألعاب الأشهر من جميع أنحاء العالم وسيتم بثه مباشرةً على الموقع www.dgcgames.com لمدة 12 ساعة كل يوم.

ويعقد مؤتمر الألعاب الرقمية بدبي المنتظر DGC Live من 21 لـ 23 يونيو الجاري بصيغة افتراضية ليجمع كبار المتحدثين الدوليين، ويجلب مؤتمر الألعاب الرقمية دي جي سي، وهو الحدث رقم واحد للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرز شركات الألعاب إلى المنطقة، ويتطلع لتوسيع أنشطته وشركاءه في المنطقة. مع تأكيد مشاركة أهم صناع القرار من المتحدثين في المؤتمر الذي يجمع رواد هذا القطاع ليتبادلوا خبراتهم ومعارفهم مع المعنيين في المنطقة.

ويفخر مؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي بالإعلان عن دخول نيوم شريكا رئيسيا في المؤتمر الرقمي مع الكشف عن خططهم لتولي دور رئيسي في قطاع الألعاب الرقمية العالمي.

وين بورج الرئيس التنفيذي لقطاعات الإعلام والترفيه والثقافة والموضة في نيوم، يوضح بالقول:" يسعى نيوم لتصدر مكانة مركزية في قطاع الألعاب في المنطقة وقمنا بتحديد عوامل التمكين الأساسية لتأسيس وتعزيز بيئة مزدهرة لهذا القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويضيف بالقول:""يوفر لنا مؤتمر الألعاب الرقمية فرصة مثالية للتفاعل مباشرة مع شركات الألعاب الإقليمية والدولية الرائدة ، ورواد هذا القطاع، لتوفير كل ما يحتاجونه لضمان مستقبل مستدام وناجح."

سيكون DGC Live 2020 بمثابة منصة للشركات المرتبطة بتطوير الألعاب في المنطقة للإعلان عن مبادراتها وإطلاق منتجات جديدة وتبادل المعارف وستكون كل من نيوم ومدينة دبي للإعلام و مدينة دبي للإنترنت وشركة إتش تي سي وسيغيت وتي باي موبايل TPAY Mobile وتيك توك وروبوكوم في آر Robocom VR وإن فايف In5 من بين أبرز الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث الافتراضي.

ويلفت العضو المنتدب لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديو ماجد السويدي بالقول: “أصبحت دبي بسرعة مركزاً دولياً للألعاب وإنشاء المحتوى بفضل بنيتها التحتية ، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ، والأحداث والمنصات ذات الصلة ، والجاذبية الدولية ككل. يسعدنا دعم DGC Live 2020 ونتطلع إلى المشاركة مع اللاعبين الرئيسيين للبناء على ألعاب النمو التي شهدتها السنوات الماضية ، خاصة خلال جائحة COVID-19. "

تمثل صناعة ألعاب الفيديو فرصة غير مستغلة للشرق الأوسط ولإنشاء نظام بيئي عالمي المستوى تحتاج إلى المواهب ، وبالتالي يبقى تركيز مجتمعنا الرئيسي هو جذب المواهب من جميع أنحاء العالم. حاليا هي موطن للرسامين والموسيقيين والمصممين والمطورين والمهنيين المبدعين الآخرين الذين يعملون معا لدفع هذه الحركة إلى الأمام محليا وإقليميا."



ناشرو الألعاب وشركات التطوير و المستثمرون و فرق الرياضة الإلكترونيةوالمؤثرين ومبتكري الواقع الافتراضي مع أكثر من 100 متحدث مدرجين في البرنامج الحافل لمدة 12 ساعة. اضغط هنا لمشاهدة جدول الأعمال لمدة ثلاثة أيام: www.dgcgames.com

ويقول كريم إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة Robocom VR: "نحن جيل الترفيه ونحتاج باستمرار إلى التسلية. نحن بحاجة إلى المزيد من المحتوى الغامر حتى نتمكن من التواصل مع اللاعبين للارتقاء بهم إلى مستوى جديد من الألعاب. نحن فخورون بأن نكون أول شركة شرق أوسطية تطلق IP Transformers في المنطقة ، ونعتقد أن DGC Live هي المنصة المثالية لنشر الوعي حول جميع ألعابنا ومشاريعنا الجديدة للاعبين ومحترفي هذا القطاع. " كما سيضم DGC Live 2020 خبراء قطاع الألعاب من أفريقيا. ويوضح حبيب شمس مؤسس DGC Games: "نحن متحمسون هذا العام للترحيب بمغيرات اللعبة الرئيسية في القارة الأفريقية ، مع وصول فريد في برنامج هذه النسخة إلى أكثر من 15 دولة أفريقية ، وربط إفريقيا بالشرق الأوسط وبقية العالم".

يمكنك تسجيل للحضور من خلال رابط

www.dgcgames.com