1128% زيادة في العمل عن بعد في السعودية و3500 اجتماع افتراضي يومي لــ stc

وأوضحت أنها أول شركة تعتمد العمل عن بعد في المملكة قبل أكثر من عامين، وهو ما يعكس نجاح خطتها للتحول الرقمي وفق استراتيجية "تجرأ" التي بدأ العمل بها في العام 2018 وكان أحد أهم مساراتها رقمنة الأعمال وتشجيع العمل عن بعد للموظفين، مشيرةً إلى أن العمل عن بعد بواقع 5 أيام في الشهر تعد أحد المزايا التي يتمتع بها موظفي stc قبل اعتماد إجراءات الحجر المنزلي التي فرضت عن الجميع العمل من المنازل، ولتكون هذه الميزة مستدامة تجسيدا لخطط التحول الرقمي وتوفير بيئة عمل احترافية تساهم باستقطاب الكفاءات المحلية والعالمية.

وعبرت الشركة في بيان صحفي عن اعتزازها اليوم بأرقام النجاح المبهرة لخططها في التحول الرقمي ولاسيما تقديم 99% من خدماتها عبر منصة my stc الرقمية بما في ذلك خدمات بيع الأجهزة وتوصيلها للمنازل. موضحةً بأنها ستواصل الخطوات التي تعزيز التحول الرقمي تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في تحقيق الريادة والتمكين الرقمي للخدمات وللمجتمع بمختلف قطاعاته وفئاته، فضلاً عن مواصل تشجيع ميزة العمل عن بعد تجسيداً للتحول الرقمي وحرصاً على سلامة الموظفين واستشعاراً لحاجاتهم.

وتتبوأ stc اليوم مكانة مرموقة بين الشركات الرقمية على مستوى العالم، الأمر الذي مكنها من احتلال المرتبة 44 كأفضل شركة رقميا عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وفق تصنيف مجلة فوربس الشهيرة، إضافة إلى اختيارها مؤخراً كأقوى شركة اتصالات في الشرق الأوسط وفق تصنيف المجلة نفسها. وبجانب توفير مختلف خدماتها عبر منصتها الرقمية تطبيق my stc، فإنها توفر الخدمات أيضاً عبر أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في الأماكن العامة في مختلف مدن المملكة، فضلاً عن النجاح الذي سجلته مبادرتها لليوم الرقمي العام الماضي والذي أغلقت فيه جميع مكاتب خدمة العملاء والبيع بالتجزئة، ضمن سعيها المستمر لإعادة ابتكار تجربة العملاء.