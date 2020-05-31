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الأحد 31 مايو 2020 05:15 م

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مجانا، طرح كريتا أبرز تطبيق للرسم الرقمي لأنظمة أندرويد بقدرات أقوى من فوتوشوب

أصبح تطبيق الرسم Krita التطبيق القوي للرسم الرقمي وهو من المصادر المفتوحة متوفرا لأنظمة كروم في الأجهزة اللوحية وأجهزة أندرويد

مجانا، طرح كريتا أبرز تطبيق للرسم الرقمي لأنظمة أندرويد بقدرات أقوى من فوتوشوب

يتوفر التطبيق في متجر بلاي ستور  أو من الموقع مباشرة على الرابط https://krita.org/en

نال تطبيق كريتا أحد أقوى برامج الرسم الرقمي، تحسينات مثل استخدام مزايا اللمس في الأجهزة اللوحية كما  ويقدم هذا الإصدار مزايا تتيح إمكانيات هائلة للرسم. ولدى اتقانه ستجد فيه أدوات ومميزات لا تتوافر في حتى في فوتوشوب.

لم يتم اختبار التطبيق مباشرة على جهاز لوحي ويمكن الاطلاع على تفاصيل قيمة حوله في مواقع مثل وادي التقنية هنا:

هذا فيديو يروي بعض جوانب هذا الإصدار

وهناك فيديوهات قديمة لتقدم لك نظرة عامة عن قدرات البرنامج

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