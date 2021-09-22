دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ91 بمجموعة من الفعاليات العائلية والعروض الترويجية المميزة

تحتفي دبي هذا العام باليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية، لتقدم للسكان والزوار وكذلك الأشقاء السعوديين مجموعة من الفعاليات العائلية والتخفيضات الكبرى والعروض الترويجية الرائعة التي تضفي أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة.



ويحظى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية، والذي يتم الاحتفال به في 23 سبتمبر، بأهمية كبرى هذا العام، وذلك بعد إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع انحسار جائحة "كوفيد-19". وسترحب دبي بضيوفها الذين يأتون براً أو جواً.



وفي ظل وجود العديد من الأشقاء السعوديين الذين يعيشون على أرض الإمارات، سيتمكن الجميع من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. فيما ستلتزم مراكز التسوق والمتاجر والوجهات السياحية المشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي بدبي، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "إنّ الاحتفال باليوم الوطني السعودي هذا العام يأخذ طابعا خاصا، حيث سيتمكن سكان دبي وزوارها وكذلك الأشقاء السعوديون من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، حيث تستعد دبي لاستقبال الزوار من المملكة العربية السعودية لاسيما بعد إعادة فتح الحدود وتشغيل خطوط النقل بين البلدين، وإننا نتطلع إلى استقبال العائلات من السعودية للاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي، التي تعد بمثابة بلدهم الثاني. وستتميز احتفالات هذا العام بمجموعة رائعة من الفعاليات التي تسلط الضوء على مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق والترفيه مع إقامة فعاليات أخرى خصيصاً للزوار من المملكة العربية السعودية".



وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز الفعاليات والعروض الترويجية التي تقام في مختلف أنحاء المدينة خلال هذه الفترة:



الفعاليات

• سيتم إضاءة عدد من أشهر معالم دبي بألوان العلم السعودي يوم 23 سبتمبر احتفالاً بالعلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وسيضاء برج خليفة بألوان العلم السعودي من الساعة 8 مساء فصاعداً، كما ستقدم نافورة دبي عرضاً جرى تصميمه خصيصاً على أنغام النشيد الوطني السعودي. ويستضيف فندق برج العرب في منطقة جميرا عرضاً للألعاب النارية مدته ثلاث دقائق الساعة 8:30 مساءً فيما سيضاء برواز دبي في حديقة زعبيل باللون الأخضر. ويقدم عرض "تخيل" في دبي فستيفال سيتي مول فقرةً خاصة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تشمل عروض الإسقاط الضوئي والتشكيلات المضاءة وغيرها من الساعة 7:30 مساءً فصاعداً. وستدهش نافورة النخلة في ذي بوينت على نخلة جميرا المشاهدين من خلال عرض خاص يقام كل ساعة بدءاً من الساعة 8 مساءً. كما ستتم إضاءة مبنى متحف المستقبل، وسكي دبي باللون الأخضر.

• احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، سيتم تخفيض أسعار عروض الدولفين وأسد البحر في دبي دولفيناريوم بنسبة 50 بالمئة من 23 وحتى 25 سبتمبر. ويمكن للعملاء استخدام الرمز الترويجي DTCM50عبر شبكة الإنترنت للحصول على التخفيض.



العروض والأنشطة

• تعود عروض ذا لافتر فاكتوري الكوميدية في دبي مرةً أخرى من خلال عرض كوميدي مباشر في فندق ديوكس ذا بالم يوم 24 سبتمبر. ويقدم العرض الممثل الكوميدي الأيرلندي داني أوبراين، والممثلين الكوميديين الأمريكيين روب ريان وغابريل روتليدج. فيما تتوفر التذاكر على الموقع الإلكتروني visitdubai.com.

• يستضيف مسرح مول الإمارات عرض لونا جو جو سيلورز يومي 24 و25 سبتمبر، والذي يستهدف الأطفال بين 1 و10 سنوات، ويقدم لهم فرص الرقص والغناء. فيما تتوفر التذاكر على visitdubai.com

• يمكن للسكان والزوار المتحمسين لاستكشاف أماكن خارجية رائعة المشاركة في سباق مانترا × حتا الذي يقام بالقرب من سد حتا المائي يوم 24 سبتمبر. ويتكون السباق من 800 متر سباحة، و1.5 كيلومتر من التجذيف بقوارب الكاياك، و15 كيلومتراً من المشي والركض، بالإضافة إلى ركوب الدراجات لمسافة 30 كيلومتراً. ويمكن للمتسابقين الاختيار من بين المنافسة بمفردهم أو ضمن فريق من أربعة أشخاص، وينبغي أن تكون لديهم شهادة في الإسعافات الأولية الأساسية للمشاركة في السباق الذي يناسب المتسابقين المبتدئين والمحترفين على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة visitdubai.com

• يقام سوق آرت الذي يعد الفعالية الأكبر للفنون والحرف اليدوية والأزياء على مستوى دولة الإمارات في تايمز سكوير سنتر يوم 24 سبتمبر، في إطار دورة العام الحالي من مهرجان دبي للمفروشات، واليوم الوطني السعودي. ويروج السوق للفنون والتصميم والأزياء والحرف والأغذية والمنتجات المصنوعة يدوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل البائعين. ويفتح السوق الذي يعد وجهةً مثاليةً للحصول على المنتجات الفريدة من نوعها ومصدراً قوياً للإلهام في مجال التصميم، أبوابه من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.

• يمكن لعشاق الفنون القتالية حضور فعالية ماتركس فايت نايت، التي تقام في حديقة كومو بفندق بالازو فيرزاتشي دبي يوم 24 سبتمبر، والتي تشهد مشاركة عدد من محترفي الفنون القتالية المختلطة داخل الحلبة. وتشمل أبرز الأحداث مباراة نسائية بين اللاعبتين بوجا تومار وجوجو راجاكوماري. كما تضم الفعالية أيضاً مواجهة بين اللاعب أنشول جوبلي، الذي لم يسجل أي هزيمة في تاريخه، وفرهد هازراتزاده. تتوفر التذاكر على visitdubai.com

• تستضيف دبي مهرجان إن كلاسيكا العالمي للموسيقى، الذي يعد أكبر عرض للموسيقى الكلاسيكية على مستوى العالم، يوم 24 سبتمبر. ويقدم عازف التشيلو الروسي أليكسندر كنيازيف عرضاً مميزاً في كوكاكولا أرينا، إلى جانب الأوركسترا الوطنية الروسية، وقائد الأوركسترا البريطاني الشهير أليكسندر شيلي. تتوفر التذاكر على visitdubai.com

• يقدم مسرح جنكشن مسرحية شيكسبير إن لوف يوم 23 سبتمبر. وتحكي المسرحية الرومانسية الكوميدية قصة الشاب ويليام شيكسبير الذي يلتقي بملهمته فيولا أثناء العمل على مسرحية جديدة. وسيدخل الجمهور إلى عالم مليء بالحب والمنافسة والمعارك بالسيوف وغيرها من الأحداث الشيقة. تتوفر التذاكر على visitdubai.com

• تقدم فرقة موسيقى البوب الشهيرة ABBA العرض الموسيقي العالمي ماما ميا على مسرح دبي أوبرا يوم 25 سبتمبر، وذلك في إطار جولة عالمية للفرقة احتفالاً بمرور 22 عاماً على أول عرض لها في وست إند بلندن. تتوفر التذاكر على visitdubai.com



عروض المأكولات والمشروبات

• يمكن للسكان والزوار الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات المختلفة في إطار عرض شهر المأكولات الذي يقام في مطعم غريز غاسترو غريل في فندق لا فيل بمنطقة سيتي ووك حتى يوم 30 سبتمبر. ويقدم العرض لزوار المطعم فرصة الاستمتاع بقائمة طعام ثابتة من ثلاثة أطباق مقابل 199 درهماً تضم أجود أنواع اللحم البقري الأسترالي مع الأطباق الجانبية والمقبلات والحلويات اللذيذة. وتشمل المقبلات تارتار اللحم البقري أو كريمي بوراتا، بالإضافة إلى خيارات أخرى. ويمكن لضيوف المطعم الاختيار من بين مجموعة من الأطباق الرئيسية التي تضم اللحوم أو المأكولات البحرية. ويقدم المطعم حلويات شهية مثل تارت الشوكولاته الساخن أو فراولة بافلوفا. تتوفر خيارات نباتية عند الطلب. ويستمر العرض من الأحد إلى الجمعة من الساعة 5 مساءً وحتى 11:30 ليلاً، ويوم السبت من 12 ظهراً وحتى 11:30 ليلاً.

الفنادق

• يقدم فندق ميلينيوم بلازا على شارع الشيخ زايد عرضاً حصرياً بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث يحصل الأشقاء السعوديون على تخفيض بنسبة 10 بالمئة على أفضل أسعار الغرف المتاحة، بالإضافة إلى ترقية مجانية إلى فئة الغرف التالية. تتوفر أيضاً تخفيضات إضافية بنسبة 20 بالمئة على خدمة الغرف والمأكولات والمشروبات التي يتم شراؤها من مطعم إنفينيتي بول بالفندق. علما بأن العرض يستمر حتى 25 سبتمبر.

• يمكن حجز عطلة استثنائية في فندق أتلانتس النخلة خلال اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. ويشمل عرض رست آند بلاي الذي يقدمه الفندق رصيداً بقيمة 200 درهم إماراتي يمكن استخدامه في مركز الترفيه العائلي ويف هاوس، بالإضافة إلى 30 دقيقة إضافية لأي علاج سبا مدته 60 دقيقة، وتخفيضات بقيمة 100 درهم على كل عملية شراء بقيمة 300 درهم من متجر هاماك، وتخفيض بنسبة 25 بالمئة على جميع المجوهرات، بالإضافة إلى الحصول على حجر جمشت مجاناً مع كل عملية شراء من متجر دهماني للمجوهرات.

• ويقدم فندق بارك حياة دبي عرضاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي يشمل ليلة واحدة في فيلا من أربع غرف مع مسبح خاص ومساحة تستوعب حتى 8 أشخاص بالغين وطفلين تحت سن 12 عاماً. ويشمل العرض أيضاً حفل شواء بعد الظهر بجوار المسبح يشمل المقبلات ومحطة شواء حية مع طاهٍ متمكن للقيام بجميع عمليات الطهي، بالإضافة إلى الأطباق الجانبية والحلويات والمشروبات الغازية لمدة تصل إلى ساعتين ونصف الساعة. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 20 بالمئة في مطاعم مختارة داخل المنتجع، وإمكانية الدخول إلى المسبح والصالة الرياضية ونادي ذا كيف الخاص بالأطفال. يتوفر العرض على الإقامة الفندقية حتى يوم 30 سبتمبر.

• يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعرض فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي خلال اليوم الوطني السعودي. ويشمل العرض الإقامة في غرفة أو جناح فسيح، وقسيمة بقيمة 300 درهم يمكن استخدامها داخل دبي مول، مع إقامة مجانية للأطفال حتى ست سنوات.

• يدعو فندق ومنتجع ميليا ديزرت بالم ضيوفه إلى الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية مع إقامة لليلة واحدة في فيلا من غرفتين مع مسبح خاص وفطور لأربعة نزلاء. ويشمل العرض نزهة عائلية لأربعة ضيوف في فيلا، بالإضافة إلى ألعاب يستمتع بها الأطفال في المسبح.

• يمكن للضيوف المقيمين في فندق سانت ريجز دبي نخلة جميرا الاستمتاع بالدخول المجاني إلى ذا فيو، منصة المشاهدة الجديدة المطلة على نخلة جميرا.



فعاليات مراكز التسوق

• يرحب نخيل مول بالأشقاء السعوديين مع عروض حصرية في عدد من المطاعم والمقاهي المختارة. ويتوجب على الضيوف تقديم هوياتهم الشخصية (جواز السفر/الهوية السعودية) للاستفادة من العرض. ويقدم مركز التسوق أيضاً عروضاً ترفيهية مباشرة تشمل عازفي آلة العود على مدار ثلاثة أيام.

• يمكن لأعضاء برنامج سكاي واردز ربح أميال إضافية بنسبة 91 بالمئة عند التسوق في دبي مول وتحميل فواتير التسوق الخاصة بهم على التطبيق الخاص بالمول. يتطلب العرض إنفاق 100 درهم بحد أدنى. وسيتم الحصول على الأميال في غضون أسبوع من تاريخ تحميل الفواتير. يستمر العرض من 23 وحتى 25 سبتمبر.

• يمكن لأعضاء برنامج يو باي إعمار ربح نقاط إضافية بنسبة 91 بالمئة عند استخدام تطبيق يو باي إعمار حتى 2 أكتوبر، وذلك في كل من دبي مارينا مول وسوق الينابيع وقرية ميدوز وسوق ميدوز.

• يستضيف دبي مول فعالية خاصة للاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي أكواريوم من 23 وحتى 25 سبتمبر. وسيتم رفع العلم السعودي داخل دبي أكواريوم كجزء من الاحتفال الذي يقام داخله. وتقام العروض في تمام الساعة 11:45 صباحاً و2:45 ظهراً و4:30 عصراً.



التخفيضات والعروض الترويجية

• تقدم علامة موجي للمتسوقين عروضاً خاصة على مجموعة منتجات ضمن تشكيلة ماي موجي ماي مود. وسيحصل العملاء على تخفيض بقيمة 25 درهماً على كل 100 درهم يتم إنفاقها. يسري العرض حتى 4 أكتوبر.

• يقدم متجر شو إكسبرس عروضاً كبرى على تشكيلة من المنتجات المختارة، وذلك من 23 وحتى 25 سبتمبر. ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض رائعة لدى متاجر شو إكسبرس في مركز الواحة، وسيتي سنتر مردف، وآرابيان سنتر، وسيتي سنتر ديرة، وابن بطوطة مول، وبرجمان.

• يمكن للعملاء الاستفادة من التخفيضات الجزئية التي يقدمها متجر تمبرلي لندن والتي تصل إلى 90 بالمئة. يسري العرض من 23 وحتى 25 سبتمبر في متجر العلامة بدبي مول.

• يقدم متجر أوريجينال مارينز عروضاً كبرى لدى فروعه في دبي مول، وسيتي سنتر مردف. واحتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تتراوح نسبتها بين 30 و50 بالمئة من 23 وحتى 25 سبتمبر. وتقدم العلامة الإيطالية ملابس للأطفال منذ الولادة وحتى عمر 14 عاماً.