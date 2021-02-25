هل أنت من فئة الـ 1% من أثرياء العالم؟ الإمارات تضيف 10 آلاف مليونير سنويا حتى عام 2025.

يكشف تقرير شركة الاستشارات نايت فرانك بعنوان «الثروة العالمي لعام 2021» أن دولة الإمارات تستعد لإضافة 10 آلاف مليونير في المتوسط سنوياً، على مدار السنوات الخمس المقبلة؛ أي بزيادة تبلغ 22%.

ولفت التقرير إلى أن أصحاب الملايين الذين تزيد ثروتهم عن مليون دولار، سيرتفع من 155929 في عام 2020، إلى 205664 سنة 2025. كما سيزداد عداد أصحاب الثروات الكبيرة، وهم من تزيد قيمة أصولهم عن 30 مليون دولار من 1305 في 2020، إلى 1592 عام 2025.

ووفقا لذلك سيصل إجمالي عداد "المليونيرات" في الإمارات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025، إلى 50 ألف مليونير جديد.

وأرجع تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في "نايت فرانك" الشرق الأوسط، هذا الارتفاع الكبير في أعداد المليونيرات إلى عاملين، وأوضح قائلا: "نتوقع عودة النمو الاقتصادي بشكل عام، الأمر الذي يرفع أصحاب الملايين، هذا إلى جانب تنوع الاقتصاد وتميزه بالانفتاح، وهو ما يدعم نمو الثروات".