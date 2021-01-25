لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة
فئات من البنوك أكثر تعرضا للخطر من تحولات التقنيات المالية في المنطقة
أبرز التطورات التكنولوجية في مجال المشتريات في معرض الصحة العربي 2021
إغلاق مطارين شرق الصين بسبب إعصار إن-فا، فهل تتأثر أسواق النفط؟
العراق يتعاقد مع "توتال" لتنفيذ مشاريع طاقة
عملة“اليوان” الصينية في طريقها إلى العالمية
قفزة غير مسبوقة في أسعار القهوة وكتاب يكشف أسرارها

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 25 يناير 2021 10:30 ص

حجم الخط

- Aa +

الحقيل وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان بأمر ملكي

تعيين ماجد بن عبدالله الحقيل، وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد ضم وزارتي "البلدية والقروية" و"الإسكان" بأمر ملكي

الحقيل وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان بأمر ملكي

صدرت أوامر ملكية تضمنت ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية" ، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان " وتعيين ماجد الحقيل وزيرا لها.
وجاء في الأوامر أيضا إعفاء الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين فهد المبارك محافظاً للبنك بمرتبة وزير.

يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تولى حقيبة الإسكان في شهر يوليو من العام 2015، ثم تم تعيينه وزيراً مكلفاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية "سابقاً" في 25 فبراير من العام الماضي 2020، وقد حصل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999 وماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة الينوي اربانا عام 1998 - 1999، وبرنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD - لوزان - سويسرا عام 2007، كما حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود.
ويحمل الحقيل خبرة عملية مقترنة بإنجازات متميزة بداية من إدارتي الاستثمار والتطوير البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي - سابقاً - من 1990 إلى 1998، كما عمل في عدد من شركات القطاع الخاص في مجالات التطوير العقاري والقطاع البنكي والاستثماري والتأمين والطيران، وله عضويات في مجالس الإدارة لعدد من الشركات المساهمة العامة والمساهمة المغلقة وكذلك في عدد من المنظمات والجهات غير الربحية، بالإضافة إلى عضوية عدد من الصناديق الاستثمارية ومجالس المراجعة الداخلية.

اقرأ التالي

السعودية: إطلاق مبادرة لتوطين 10 آلاف وظيفة في قطاع النقل الجوي

إلغاء حظر دخول رعايا دول ذات غالبية مسلمة الأراضي الأميركية بقرار سيصدره جوبايدن الأربعاء

إصابة وزير الصحة بلبنان بكورونا المستجد ونقله للمستشفى