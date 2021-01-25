الحقيل وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان بأمر ملكي

صدرت أوامر ملكية تضمنت ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية" ، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان " وتعيين ماجد الحقيل وزيرا لها.

وجاء في الأوامر أيضا إعفاء الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين فهد المبارك محافظاً للبنك بمرتبة وزير.

يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تولى حقيبة الإسكان في شهر يوليو من العام 2015، ثم تم تعيينه وزيراً مكلفاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية "سابقاً" في 25 فبراير من العام الماضي 2020، وقد حصل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999 وماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة الينوي اربانا عام 1998 - 1999، وبرنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD - لوزان - سويسرا عام 2007، كما حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود.

ويحمل الحقيل خبرة عملية مقترنة بإنجازات متميزة بداية من إدارتي الاستثمار والتطوير البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي - سابقاً - من 1990 إلى 1998، كما عمل في عدد من شركات القطاع الخاص في مجالات التطوير العقاري والقطاع البنكي والاستثماري والتأمين والطيران، وله عضويات في مجالس الإدارة لعدد من الشركات المساهمة العامة والمساهمة المغلقة وكذلك في عدد من المنظمات والجهات غير الربحية، بالإضافة إلى عضوية عدد من الصناديق الاستثمارية ومجالس المراجعة الداخلية.

