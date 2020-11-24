وفاة ابن ملياردير النفط الأمريكي جيتي صديق مؤسس العربية السعودية

وتوفي جون جيلبرت جيتي ، حفيد قطب النفط الملياردير جيه بول جيتي ووريث ثروة العائلة عن عمر يناهز 52 عامًا لتتواصل سلسلة طويلة من المآسي التي تحل بالعائلة بحسب صحيفة بيبول الامريكية.

وأكدت الأسرة أمس وفاة وريث جون جيتي ، وقال متحدث باسم والده "بقلب حزين يعلن جوردون جيتي وفاة ابنه جون جيلبرت جيتي".

وترك جون الذي كان موسيقيا موهوبا، ابنة اسمها أيفي، ويلاحق سوء الطالع عائلة جيتي، فقبل خمس سنوات توفي شقيق جون ، وهو أندرو أندرو جيتي (47 عاما) حفيد الملياردير بول حين عثر عليه في منزله في هوليوود هيلز.

وتوفي الجد جيه. بول جيتي مؤسس امبراطورية جيتي في 1976. ونجح في دمج عدة شركات نفط في مؤسسة جيتي في نهاية الستينات. وكان ذات يوم أغنى رجل في الولايات المتحدة ومن هواة جمع المقتنيات الفنية وخصص وديعة مالية تمول متحف جيه. بول جيتي ومؤسسات أخرى.

أما في العام 1973، فقد اختطف “جون بول جيتي ”، حفيد رجل النفط “ج. بول جيتي”، البالغ من العمر حينئذ 16 عاما، والذي قيل في عام 1957 أنه أغنى رجل في العالم، واعتبر أغنى رجل في العالم بثروة (21 مليار دولار) وقت وفاته سنة 1976



وتسبب بخل بول إلى رفضه دفع فدية لخاطفي حفيده الذين طالبوا بمبلغ 17 مليون دولار مما دفع خاطفيه إلى قطع أذنه اليمنى وبقي يساومهم حتى سدد مليوني دولار فقط لاستعادة حفيده بحجة أن باقي الأحفاد سيصبحون عرضة للاختطاف في حال قبوله بدفع الفدية.



الجدير بالذكر أن “بولس جيتي” كان قد ولد في عام 1892 لوالدين من مينيسوتان، يعملان في قطاع البترول، وكونوا ثروة بالمليارات من خلال شراء امتيازات الأراضي الغنية بالنفط في السعودية قرب الحدود مع الكويت عام 1949 ، حين اتفق مع مؤسس السعودية الملك عبد العزيز آل سعود، لقاء 9.5 مليون دولار نقدًا ومليون دولار سنويًا ، مقابل امتياز لمدة 60 عامًا وفي البداية لم يتم اكتشاف النفط هناك حتى عام 1953 حين كسب رهان جيتي بإنتاج 16 مليون برميل سنويًا ، مما ساهم بشكل كبير في الثروة التي جعلته أحد أغنى الأشخاص في العالم.

مكّنت ثروة جيتي وقدرته على التحدث باللغة العربية من توسع لا مثيل له في الشرق الأوسط من خلال بناءه علاقات مع القادة والحكام في المنطقة.