الإمارات: تحديد اجازة "الخاص" بمناسبة يومي "الشهيد" و"الوطني"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان الفترة من الأول ولغاية الثالث من شهر ديسمبر المقبل ( من الثلاثاء وحتى الخميس) إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة وذلك بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الــ 49 لدولة الإمارات.

تعلن #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين عن إجازة مدفوعة الاجر لمدة 3 أيام لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، اعتباراً الفترة من الأول ولغاية الثالث من شهر ديسمبر المقبل بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الــ 49 لدولة الإمارات.#حكومة_الإمارات #الامارات pic.twitter.com/3p0xVhGb4z— MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) November 22, 2020

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية في الدولة.