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الأحد 22 نوفمبر 2020 05:45 م

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الإمارات: تحديد اجازة "الخاص" بمناسبة يومي "الشهيد" و"الوطني"

من الأول ولغاية الثالث من شهر ديسمبر المقبل ( من الثلاثاء وحتى الخميس)

الإمارات: تحديد اجازة "الخاص" بمناسبة يومي "الشهيد" و"الوطني"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان الفترة من الأول ولغاية الثالث من شهر ديسمبر المقبل ( من الثلاثاء وحتى الخميس) إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة وذلك بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الــ 49 لدولة الإمارات.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية في الدولة.

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