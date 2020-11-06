الأمريكيون بانتظار إعلان الفائز بالانتخابات الرئاسية مساء الجمعة

تحديث للخبر: أعلنت شبكات التلفزة الأمريكية فوز جو بايدن بولاية بنسلفانيا-20 صوتا- مما يجعله يحقق الأصوات المطلوبة للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وقالت إن بي سي نيوز إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا وبأصواتها التي تمنحه ما يزيد عن 270 صوتا اي 273.

وأكدت شبكتي سي بي سي وسي إن إن ذلك الفوز.



وكانت الشبكات الإخبارية الأميركية تتأنى في إعلان الفائز، مع اشتداد المنافسة على كل صوت في سباق الرئاسة

تحديث للخبر: تأخر حسم الانتخابات الأمريكية يوم الجمعة بسبب طلب إعادة العد والتأخر في التحقق من هوية الناخبين الذين أرسلوا أصواتهم بالبريد.

ولا تزال كل الاحتمالات مفتوحة بما فيها التعادل، وسيتعادل المرشحان لو فاز ترامب بكل الولايات المتبقية، أما السيناريو الآخر لفوزه فسيحتاج ترامب فيه للفوز بولاية بنسلفانيا، ومعها ثلاثة ولايات أخرى من أصل أربعة هي أريزونا وجورجيا ونيفادا وكارولينا الشمالية فيما يحتاج بايدن للفوز باثنتين من تلك الولايات الأربعة أو الفوز بولاية بنسلفانيا بحسب بي بي سي.

ويشير تقرير أ ف ب إلى أن الحزب الجمهوري في بنسلفانيا قدما طلبًا إلى المحكمة العليا الجمعة لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكّل متأخّر في الولاية، وذلك تزامنًا مع تصدّر بايدن للنتائج وتأخّر ترامب.

وسيفوز بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض في حال حُسمت نتائج ولاية بنسلفانيا لصالحه.

تمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين. وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على أصوات 253 إلى 264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214.

ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض.

ألاسكا محسومة لترامب!

لم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يفز أي ديموقراطي بهذه الولاية منذ عقود ما يجعل نتيجة التصويت فيها شبه محسومة.

وبذلك تبقى خمس ولايات:

- أريزونا -

11 من كبار الناخبين.

حصل جو بايدن على 50,3 بالمئة من الأصوات في الاقتراع الشعبي، في مقابل 48,3 لصالح ترامب، بفارق 58 ألف صوت بعد فرز 86 بالمئة من الأصوات.

وقدّرت محطة "فوكس" ووكالة "أسوشيتد برس" الأميركية ليل الثلاثاء الأربعاء أن المرشح الديموقراطي فاز في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، إذ اعتبرا من المستحيل أن يتدارك الرئيس تأخره.

لكن فضلت وسائل إعلام أخرى على غرار "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" التريث قبل إعلان فوز أحد المرشحين في الولاية التي تصوت عادة للجمهوريين.

ورجحت السلطات المحلية أنه لا يمكن إنهاء الفرز قبل الجمعة.

- جورجيا -

16 من كبار الناخبين.

تم فرز 98 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد وتصوت عادة للجمهوريين. ويتصدر دونالد ترامب النتائج فيها منذ مساء الثلاثاء لكن الفرق يتراجع تدريجا ليصل 3486 صوت فقط عن جو بايدن، واستقرت النسب عند 49,4 بالمئة في مقابل 49,23بالمئة على التوالي.

- نيفادا -

ستة من الناخبين الكبار.

تم فرز 89 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلاد والتي اختارت الديموقراطية هيلاري كلينتون العام 2016.

يتصدر جو بايدن النتائج فيها بحصوله على 49,4 بالمئة من الأصوات حتى الآن في مقابل 48,5 بالمئة لدونالد ترامب. والفارق أقل من 11500 صوت

- بنسلفانيا -

عدد الناخبين الكبار عشرون.

تم تعداد 94 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة "حزام الصدأ" في شمال شرق البلاد، حيث قام كل من المرشحين بحملة نشطة.

وتقلّص التقدم المريح لدونالد ترامب وبات الفرق 64 ألف صوت مع منافسه (49,8 بالمئة في مقابل 98,2 بالمئة لجو بايدن).

وكل الأصوات التي لم تفرز بعد أتت بالبريد، طريقة التصويت التي يفضلها الناخبون الديموقراطيون، ما يبقي على احتمال تغيّر كفة النتائج لصالح بايدن، وفق وسائل الإعلام الأميركية.

- كارولاينا الشمالية -

15 من كبار الناخبين.

تم فرز 95 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليديا.

حاليا يتقدم دونالد ترامب (50 بالمئة) على جو بايدن (48,6 بالمئة) بفارق 77 ألف صوت تقريبا.

لكن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، تُقبل إذا ما وصلت خلال الأيام التسعة التالية.