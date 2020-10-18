قرينة سلطان عمان تكرّّم نساء السلطنة فى يومهن السنوي

سلمت قرينة سلطان عمان وسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات العُمانية النسائية العُمانية. وقامت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان عهد بنت عبد الله بتسليمهن الأوسمة، وذلك خلال رعاية الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العمانية ، صباح أمس بقصر البركة العامر .



وهنّأت السيدة حرم جلالة السلطـان المرأة العمانية بمناسبة يومها الذي يوافق الـ /١٧/ من شهر أكتوبر من كل عام في كلمة لها خلال حفل التكريم بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وقالت إن :"المَرْأَةُ العُمانيةُ نَالَتْ عَلَى مَدَى خمْسِينَ عَامًا مِنْ عُمْرِ النَّهْضَةِ المُبارَكَةِ حَظًّا وَافِرًا مِنْ الِاهتِمامِ والرعايَةِ والتَّكريمِ؛ إِيمَانًا بِدوْرِهَا فِي المجْتَمعِ وبِنائهِ الحَضاريِّ، وَإِسْهاماتِها فِي التنْمِيةِ المُسْتَدامَةِ؛ فحظِيَتْ بِفُرصِ التَّعْليمِ والتَّدْريبِ، وَالتَّأْهِيلِ، والْعَمَلِ؛ لِتُشَارِكَ بِفاعِليَّةٍ فِي مَسيرةِ البِناءِ والتَّنْميَةِ المُعاصِرَةِ، مُتزودةً بِالْعلْمِ والْمعْرِفةِ والثَّقافةِ، مُتَسَلِّحَةً بالقوانين وَالأَنْظِمَةِ والتَّشْريعاتِ ، اَلَّتِي حفِظَتْ للمرأة العُمانيَّةِ حُقوقَها، وصانت مكانتها ، لتواكب السلطنة مثيلاتها من دول العالم في إفراد مساحات تمكين مستحقة للمرأة كشريك حقيقي ومؤثر في مسيرات التنمية الحديثة ، فتبوَّأَتْ المَكانَةَ اللّائِقة بِهَا فِي القِطَاعيْنِ العامِّ والْخاصِّ، حتى وصلت المرأة العمانية لما وصلت إليه اليوم من تأثير يعكس دورها التاريخي المشهود عمانياً ، وأصبحت محل إشادة مجتمعية وعالمية - ولله الحمد - من المنظمات والهيئات الراعية لشأن المرأة."