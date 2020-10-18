افتتاح أبرز الوجهات السياحية السعودية بنهاية أكتوبر

ستفتتح العلا أمام الزوار بعد إعادة تأهيل شاملة لعدد من المواقع التراثية، بما في ذلك موقع “الحجر” التابع للتراث العالمي لليونيسكو وسيبدأ باستقبال الزوار في 31 أكتوبر الحالي، بالإضافة لموقع “دادان”، وجبل “عكمة”، حيث ستكون أولى المواقع التي يعاد فتحها أمام الزوار.

وأفادت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أنها أنهت استعداداتها لاستقبال الزوار بعد إعادة تأهيل شاملة لعدد من المواقع التراثية، وقد أكدت الهيئة أن موقع “الحجر” التابع للتراث العالمي لليونيسكو يبدأ باستقبال الزوار في 31 أكتوبر الحالي، بالإضافة لموقع “دادان”، وجبل “عكمة”، حيث ستكون أولى المواقع التي يعاد فتحها أمام الزوار، بعد أعمال تطوير شهدتها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن سكان العلا يمكنهم الدخول مجاناً إلى المواقع طوال عطلة نهاية الأسبوع (30 – 31 أكتوبر)، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية، والملزمة بتطبيق معايير وزارة الصحة، والتي تتوافق مع إرشادات “السفر الآمن”، والتي نشرها مجلس السفر والسياحة العالمي، إذ تشمل هذه التدابير الحجز المسبق الإلزامي للتذاكر، وفحص درجات الحرارة في المطار، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على الزوار في مواقع التراث والمواقع الأخرى.

كما سيتم الإعلان عن الأنشطة والتجارب في المواقع التراثية، فضلاً عن تجارب المغامرات والفعاليات خلال الأسابيع المقبلة والتي سيتم تنفيذها على مراحل خلال أشهر الشتاء، مع توقع مجموعة واسعة من الفعاليات لموسم الشتاء بحلول الربع الأول من عام 2021، كما سيتم افتتاح موقع بلدة العلا القديمة أيضاً للجمهور لأول مرة اعتباراً من ديسمبر 2020.

وسيتمتع زوار العلا بتحسينات كبيرة في مطار العلا، مع خيارات نقل مريحة وحديثة في جميع أنحاء المحافظة بما فيها المواقع التراثية، بالإضافة لتوفير المعلومات في مركزين جديدين للزوار.

كما يضمن برنامج ضمان الجودة الجديد في العلا تقديم تجربة زائر مميزة في العلا، من جانب آخر، تتوفر الرحلات مع الخطوط السعودية إلى العلا من الرياض وجدة والدمام.