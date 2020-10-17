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السبت 17 أكتوبر 2020 03:00 م

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السعودية تستعد لـ 800 ألف معتمر ومصلٍّ ضمن مرحلة العمرة الثانية

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدءاً من بعد غد الأحد لاستقبال (٢٢٠) ألف معتمر و (٥٦٠) ألف مصلٍّ طوال مدة ثاني مراحل العمرة،

السعودية تستعد لـ 800 ألف معتمر ومصلٍّ ضمن مرحلة العمرة الثانية
800 14420229
السعودية تستعد لـ 800 ألف معتمر ومصلٍّ ضمن مرحلة العمرة الثانية
800 14420229
السعودية تستعد لـ 800 ألف معتمر ومصلٍّ ضمن مرحلة العمرة الثانية
800 14420229

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدءاً من بعد غد الأحد لاستقبال (٢٢٠) ألف معتمر و (٥٦٠) ألف مصلٍّ طوال مدة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار (١٤) يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها حكومة المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين.


وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية (٤٠) ألف مصلٍّ و (١٥) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل ٧٥٪؜ من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي .


ودعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المصلين والمعتمرين إلى ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولا وخروجا.


وقد شهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ(٦) آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة ، بنسبة بلغت (٣٠) % من الطاقة الاستيعابية.

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