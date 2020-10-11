السعودية : إطلاق حملة لغرس 10 ملايين شجرة بالتعاون مع القطاع الخاص

وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من ظاهرة التصحر واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية.

نعلن انطلاق حملة #لنجعلها_خضراء التي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة منها 37 موقعاً تابعة للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي. https://t.co/8uNhURxIHo pic.twitter.com/rtd2f6WxTA— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) October 10, 2020

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي إن حملة "لنجعلها خضراء" تهدف إلى "تقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية وتحسين جودة الحياة".

وأضاف قائلا: "نعمل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاستعادة غطائنا النباتي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

ويستمر مشروع "لنجعلها خضراء" من 10 أكتوبر 2020 إلى 30 أبريل 2021.

من جانب آخر دشن أمس الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في منتزه مشار الوطني ، برنامج تشجير (500) ألف شتلة ضمن "حملة لنجعلها خضراء" لزيادة الرقعة الخضراء في المنطقة، الذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات البيئية حتى نهاية شهر أبريل ،بحضور المشرف العام علي القطاع الشمالي والشمال الغربي بوزارة البيئه والمياه والزراعة المهندس سلمان بن جارالله الصوينع ووكيل إمارة منطقة حائل المساعد صالح بن صالح المطيري ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني بحسب وكالة الأنباء السعودية.



واستمع سموه لشرح عن أنشطة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأعداد الشتلات التي سيتم زراعتها ومواقعها لزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والجمعيات البيئية.

بعد ذلك قام سمو نائب أمير منطقة حائل بزراعة أول شتلة إيذاناً بانطلاق حملة التشجير.