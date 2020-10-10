لبنان: انفجار في منطقة سكنية وحرائق في الغابات

سُمع في العاصمة اللبنانية بيروت صوت انفجار كبير، حيث أظهرت المعلومات الأولية حدوث أضرار مادية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت. ونقلت رويترز أن الصليب الأحمر اللبناني أكد وفاة أربعة وأصابة آخرين عندما انفجر خزان وقود بمبنى في بيروت يوم الجمعة. وذكر مصدر أمني أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق كبير في المبنى الواقع في حي الطريق الجديدة. وذكر الصليب الأحمر ومصدر في مستشفى أن شخصا أصيب بجروح خطيرة بينما يتلقى آخرون العلاج من استنشاق الدخان.

من جانب آخر، اندلعت النيران في مناطق عديدة وكانت هناك عدة حرائق تستعر منذ ليل الخميس الفائت بين عكار والمنية وزغرتا إلى إقليم الخروب والمتن الشمالي والشوف وعاليه وصولاً إلى جزين وإقليم التفاح وأقضية النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون والزهراني، أما محافظتا الساحل السوري، طرطوس واللاذقية، فشهدتا حرائق ربما تكون الأسوأ في تاريخهما.