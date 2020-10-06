استطلاع الشباب العربي يكشف استشراء الفساد

كشفت أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي في 17 دولة عربية لصالح أصداء بي سي دبليو أن نصف الشباب العربي تقريباً يفكر بالهجرة من بلده بسبب استشراء الفساد والبطالة وعوامل أخرى.

وأشار الاستطلاع إلى أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ 46 % من الشباب العربي تليها الولايات المتحدة 33 % ثم كندا وبريطانيا وألمانيا.

وبرزت الرغبة في الهجرة بشكل أكبر بين شباب دول شرق المتوسط في لبنان والعراق وفلسطين والأردن وسوريا، بينما كان شباب الدول الخليجية أقل ميلاً إلى التفكير في المغادرة

وذكر البيان أن حوالي نصف المواطنين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين يبلغ عددهم 200 مليون شاب وشابة، يفكرون في مغادرة بلدانهم لإحباطهم من تردي الأوضاع الاقتصادية واستشراء الفساد الحكومي في بلدانهم. وبحسب نتائج الاستطلاع أيضاً، فإن تفشي "كوفيد - 19" عزز هذه الرغبة في المغادرة مع إبداء ثلث الشباب العربي ميلاً أكثر إلى الهجرة بفعل تداعيات الجائحة.

وشمل الاستطلاع 4,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً من 17 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توزع العينة بين الجنسين بنسبة 50:50. وتم إجراء البحث على مرحلتين، حيث أجري الاستطلاع الرئيسي بين 19 يناير و3 مارس 2020 قبل أن يصل تأثير جائحة "كوفيد – 19" إلى المنطقة؛ في حين تم إجراء استطلاع "نبض كوفيد – 19" في المرحلة الثانية بين 18 و26 أغسطس 2020 في ست دول عربية.