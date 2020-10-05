السعودية: قرار بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات

أصدر وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد سليمان الراجحي قرارا يقضي بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص.

وقال الراجحي في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر"، إن هذا القرار "سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات".

أصدرنا قراراً بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص، والذي سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات.⁰⁰نسأل الله التوفيق لأبناء وبنات الوطن— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) October 5, 2020

وسيسري القرار على جميع الشركات في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.

تهدف الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7.000 ريال للمهن التخصصية و5.000 ريال للمهن الفنية. ولــن يتــم احتســاب العامــل الســعودي الــذي يحصــل علــى أجــر أقــل مــن ذلــك فــي نســبة التوطين.

وأصدرت الوزارة دليلاً لإجراءات تنفيذ القرار الوزاري، لتوضيح وتفاصيله وخطوات تنفيذه ، حيث يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي هنا.