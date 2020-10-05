الإمارات تستأنف منح تأشيرات الدخول للعمالة المساعدة وتصاريح العمل للجهات الحكومية

وام-في إطار تعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافي ودعم عجلة النمو بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوي بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة، وعودة المناخ السياحي والاقتصادي ومختلف الجوانب التنموية من جهة أخرى ..

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، بالإضافة إلى البدء بإصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة، عبر القنوات الرئيسية للهيئة واتخاذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية لدى منافذ الدولة، وإنهاء إجراء الفحص المسبق قبل الوصول وقيام صاحب العمل أو المؤسسة باستقبال وحجر القادمين لمدة 14 يوما بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استمرار السماح بدخول حاملي الإقامات السارية من فئة العمالة المساعدة من جميع الجنسيات.

"الهوية والجنسية" تعلن بالتنسيق مع "الطوارئ والأزمات" استئناف منح أذونات الدخول لـ العمالة المساعدة وتصاريح العمل للجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة.#نلتزم_لننتصر pic.twitter.com/2kSBl5hDEe— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) October 5, 2020

ويشمل ذلك أيضا حاملي الإقامات السارية والعاملين لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية من فئة العمالة لجميع الجنسيات، على أن تقوم الجهة المسؤولة بتقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني للهيئة " ica.gov.ae " .

وشددت الهيئة على أهمية التقيد بإجراءات الفحص المسبق قبل الوصول للدولة، بهدف تمكين عودة هذه الفئة إلى الدولة على النحو الذي تحقق به تكامل الجهود المبذولة مع مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها الحيوية، تزامناً مع جاهزية آليات العمل المشتركة في شأن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة " كوفيد19 ".