محجبة مهاجرة بدأت بتظيف المنازل لتبني امبراطورية فاكهة في اسبانيا

وتقول الصحيفة إن المرأة المحجبة الزهراء عارف التي بدأت بمجرد وصولها إلى المغرب في سن السادسة والعشرين عام 1990، بتنظيف المنازل ورعاية الأطفال. اصبحت اليوم تدير امبراطورية من متاجر الفاكهة في اسبانيا.

وبعد ان التقت بالشاب محي الدين عزي وتزوجته ثم قامت بمساعدته في عمله في قطاف الفاكهة في بستان وساعدته فيما بعد في الأعمال التجارية التي أقاماها هنا وهناك بمدخراتهما. وبدأت في التجارة بافتتاح كافتيريا باسمها، الزهراء في عام 2001 والذي كان بداية انطلاقتهما إلى الازدهار والنمو، وأصبح اليوم لديهم قرابة 41 متجرا، جميعها تقريبا في منطقة مدريد وكلها باسم فواكه الزهراء .

وتشير الصحيفة إلى قول الزهراء : “زوجي يحب اسمي كثيرا" وهي في مكتبها الفسيح في مقر الشركة في غرينيون، على بعد 35 كيلومترا جنوب العاصمة.

بداية النجاح

ووصل حجم مبيعات الشركة إلى 28 مليون يورو سنويا ولديها 250 موظفا، وهي إمبراطورية صغيرة مبنية من الصفر.

كان بائعو الخضار، هذا العمل المتواضع والذي يتطلب تضحية بالنفس وساعات طويلة من العمل تبدأ الثالثة صباحا إلى العاشرة ليلا، نقطة انطلاق لهم ولغيرهم من رواد الأعمال المهاجرين في مدريد.

وقد نجح العديد منهم في إنشاء سلاسل مع عشرات المتاجر. ولعل أبرز هذه الشركات الناجحة والرائدة في القطاع: المغربية “فواكة الزهراء” وهاهي تمهد لتوريث ابنتها هذه الشركة وقامت زهراء عارف وزوجها بإقناع ابنتهما لمياء، 24 عاما، التي تعمل مديرة مالية لتولي ادارة المحاسبة في الشركة.

تتحدث لمياء أربع لغات، ولديها شهادتي ماجستير، ولديها طموح كبير لتقود توسع الشركة التالي فهي متحمسة لخطط مواصلة فتح متاجر في مقاطعات أخرى والدخول في المبيعات عبر الإنترنت، وهو درس تعلموه بعد الأشهر الأخيرة من الحجر.

مثل والديها، فهي متحفظة للغاية. لا يريدون الظهور في الصورة بالرغم من موافقة الشابة في النهاية. يجد الثلاثة أنه من أمر محرج لأنهم لم يعتادوا على الظهور في الصور، لكن لمياء تتشجع لرواية قصة والديها للناس فيه تفخر بهما كثيرا، حسبما تنقل “الباييس”.





وتقول لمياء إنها تأمل أن يلهم مثالهما في الجهد الكثير من الأشخاص الذين يصلون إلى إسبانيا بوسائل قليلة ولكن أحلام كثيرة. وتضيف: “قد يبدو الأمر غريبا بالنسبة لي إذا أخبروني عن ذلك، لكنني رأيته بأم عيني”، متذكرةً أنها عندما كانت في الثالثة من عمرها فقط، رافقت والديها بالفعل إلى المزارع في غرينيون. “أود أن أشجع أي شخص لديه مشروع حتى لا يستسلم أبدا. مع الحافز يمكنك تحقيق ما تريد”.

مفتاح النجاح

بالنسبة لهؤلاء وبائعي الفاكهة الآخرين، كان مفتاح النجاح، بالإضافة إلى العمل الجاد، هو وجود العديد من المتاجر. وحتى بداية القرن، لم يكن هناك بائعو فواكه يفكرون في فتح عشرات المؤسسات. ولكن خلال تلك السنوات، أصبحت المنافسة أكثر صرامة: فقد جلب ازدهار الهجرة العديد من الشباب الذين رأوا فرصة لكسب لقمة العيش من خلال بيع الخضار والفواكه.

إنها أعمال سهلة نسبيا لتأسيسها وتتطلب القليل من التصاريح وقليل من الاستثمار: استأجر محلا واشترِ ميزانا واستيقظ مبكرا لشراء البضائع من سوق “ميركامدريد” بالجملة، ثم يأتي الأصعب، عليك البقاء في المتجر حتى الليل.

المقاومة في السوق

ومع وجود المزيد من المتاجر، تمكنوا من شراء كميات كبيرة من الفاكهة من سوق الجملة “ميركامدريد” وبالتالي المساومة على أسعار أفضل. إن شراء عشرة صناديق من الخوخ ليس مثل عشرة منصات نقالة. وبالتالي، فقد تمكنوا من المقاومة في سوق تزداد صعوبة – حتى بالنسبة للشركات العائلية المتواضعة، التي تكافح من أجل البقاء في أحيائهم – بسبب توسع سلاسل محلات السوبر ماركت الكبيرة إلى الأحياء، حيث قاموا ببناء محلات بشكل متسارع، وهي التي تعمل في بعض الأحيان 24 ساعة.

ولا يوجد إحصاء رسمي لبائعي الخضار في مدريد، ولكن وفقا لتقديرات جمعيات البيع بالتجزئة، يوجد حوالي 2000 في الإقليم، و1300 في العاصمة.

العصر الذهبي لتجارة الخضار والفواكه

والآن تسببت الأزمة الاقتصادية في إفلاس جميع أنواع المحلات التجارية في مدريد، لكن تجار الخضار الجدد يواصلون الظهور في الأماكن التي لم يكونوا فيها أصلا. ويدير معظم هذه المحلات العديد من المهاجرين الباحثين عن ثروة العظماء. يفتحون في هذا المكان، ثم يغلقون، ثم يفتحون في مكان آخر. إنها ضربة حظ للبحث عن مكان مناسب لفتح المحل.

المنافسة

وعندما يفتحون المحل بالقرب من سلسلة بقالة كبيرة، يكون الأمر معقدا بالنسبة لصغار التجار. في الواقع، لدى المجموعات الكبيرة ميثاق ضمني يحترمون بموجبه مناطق نشاط بعضهم البعض. ويقول ميغيل ساليدو، المدير العام لشركة دون فروتا: “لست مهتما بدخول أراضي مجموعة أخرى لأننا قد ينتهي بنا المطاف في حرب أسعار”. ولدى “دون فروتا” شبكة من 70 محلا لبيع الخضار ملتزمون بشراء منتجاتهم من مستودعاتهم التي تبلغ مساحتها 6800 متر مربع في خيتافي.

الأصدقاء الثلاثة

عمل ساليدو كتقني كمبيوتر في “ميركامدريد” حتى عام 2010 عندما قدّم له شركاء دون فروتا الصينيون الثلاثة، وانغ شيانيونغ، وتشو يونغ وي ويانغ زيابوبو، بعقد. في ذلك الوقت كانوا شبابا في العشرين من العمر وصلوا مؤخرا إلى مدريد. ومنذ ذلك الحين، بدأ كل شيء ينمو. لقد وصل رقم أعمالهم إلى 22.7 مليون يورو العام الماضي. “لقد صنعوا أنفسهم من خلال العمل”، يقول ساليدو، 53 عاما، “إن الشركاء الثلاثة هم أصدقاء مدى الحياة ذهبوا إلى المدرسة معا”.

وبعد ثلاث سنوات،