194 بلدا يتلقون مذكرة اعتقال لملياردير ورث ثروة مشروب ريد بول

وكان فورايوت يوفيديا الملقب بـ "بوس" اتهم بتسببه بمقتل شرطي في بانكوك حين صدمه بسيارته الفيراري ولدى اخضاعه لفحوص تبين أنه كان يتعاطى المخدرات والمشروبات الكحولية يوم الحادث في سبتمبر 2012 .

وكشفت التحقيقات بمقتل الشرطي ويتشيان كلانبراسيرت نية القتل العمد بعد أن سحبت سيارة الشاب الشرطي تحتها لمسافة 100 متر دون أن يتوقف بعد صدمه بحسب صحيفة فوكيت نيوز التي أشارت إلى أن الشرطي كان هو المتهم بالحادث في التحقيق، وذلك بزعم أنه قام بتغيير مساره رغم أن الحادث أظهر أن دراجته صدمت من الخلف وليس من الجوانب.

وسبق أن تسبب الإعلان في تموز/يوليو الماضي عن إسقاط الشرطة التهم في حق حفيد مؤسس شركة مشروبات الطاقة الشهيرة، أثار في حينه احتجاجاً واسعاً في المملكة بحسب أ ف ب.

وأصبحت هذه القضية ترمز إلى افلات أصحاب النفوذ في تايلاند من المساءلة، ورُفعَ شعار "رِد بول" خلال تظاهرات نظمها الطلاب للدعوة إلى مزيد من الديمقراطية.

وفتحت السلطات التايلاندية تحقيقاً جديداً في القضية لامتصاص موجة الغضب، وصدرت في حق فورايوت يوفيديا مذكرة توقيف جديدة بتهمة "القيادة المتهورة" التي "أدت إلى الموت"، وكذلك بتهمة تعاطي الكوكايين.

وأكد الناطق باسم الشرطة الكولونيل كريسانا باتاناشارون الأحد أن الإنتربول أصدر هذا الاسبوع نشرة حمراء، وهو إجراء يطلب فيه من هيئات إنفاذ القانون في دول العالم كله تحديد مكان وجود شخص ما وتوقيفه.

وقال باتاناشارون "طلبنا مساعدة الدول الـ194 الأعضاء، وعلينا أن نقوم بكل ما يلزم لإعادته إلى البلاد لأنها جريمة خطيرة".

وكان "بوس" غادر تايلاند إلى سنغافورة في طائرته الخاصة عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن العائلة التي ينتمي إليها الشريك المؤسس لـ"رد بول" تشاليو يوفيديا هي الثانية من حيث الثراء في البلاد، وتقدّر ثروتها بنحو 20,2 مليار دولار بحسب مجلة "فوربس".