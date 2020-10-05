شاهد الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة

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الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة
أدّت الدفعة الثالثة من ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين اليوم، مناسك العمرة بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجيا وفق الإجراءات الاحترازية ، وسط خدمات كبيرة ومتميزة قدمتها لهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتزامن مع دخول المعتمرين إلى رحاب البيت العتيق , الاستمرارية في تقديم الخدمات تزامنا مع خروج الدفعتين الأولى والثانية ، وفق إجراءات محكمة لضمان سلاسة التفويج عبر أبواب مخصصة للمعتمرين للدخول والخروج .
وشددت رئاسة شئون الحرمين من إجراءات الأمن والسلامة لقاصدي المسجد الحرام، وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقاً كالتباعد الجسدي في الطواف بالبيت العتيق.
الحمد لله على فضله وإحسانه
"ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم"
اسأل الله العظيم ان يتقبل منهم وان يجزي #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الامير محمد بن سلمان #ولي_العهد خير الجزاء. pic.twitter.com/DJfeuOz7vN— محمد صالح بنتن (@benten441) October 3, 2020