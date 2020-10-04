وفاة مصمم الأزياء الياباني كينزو بكورونا

رويترز-04 أكتوبر 2020- قال المتحدث إن تاكادا "81 عاما" كان في المستشفى الأمريكي في باريس بضاحية نيويي-سير-سين السكنية في الضواحي الغربية للعاصمة الفرنسية.



وتملك مجموعة (إل.في.إتش.إم) للأزياء، وهي أكبر مجموعة للأزياء الفاخرة في العالم، كينزو وهي دار الأزياء التي أسسها تاكادا في السبعينيات.

وقال موقع دبليو.دبليو.دي دوتكوم للأزياء إن تاكادا أتى "بمذاق لوني وإبداع طازج" إلى باريس في السبعينيات.