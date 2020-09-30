تأدية صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد

بعد الصلاة على جثمان الأمير الراحل في مسجد بلال بن رباح جرى دفنه في مقبرة الصليبيخات بحضور أقاربه، ويأتي ذلك بعد وصول جثمان الراحل قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية ظهر اليوم، حيث كان في استقباله أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



واقتصر حضور مراسم الجنازة على عدد محدود من الأقارب، و أدى إلى جانب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ..صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل بحسب وكالة الانباء الإماراتية.

كما أدى صلاة الجنازة عدد من سمو الشيوخ والأمراء من عائلة الفقيد ووفود من الدول العربية والإسلامية .. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وعائلة الفقيد .. عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية الكبير الشيخ صباح الأحمد ..

راجيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته وعموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.

وكان الفريق سمو الشیخ سیف بن زاید آل نھیان نائب رئیس مجلس الوزراء و وزیر الداخلیة - يرافقه معالي الشیخ نھیان بن مبارك آل نھیان وزیر التسامح والتعایش - قد وصل إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الكويت الدولي معالي أنس خالد الصالح نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة وزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.