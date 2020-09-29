الديوان الأميري يعلن وفاة أمير الكويت

نقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح تولى إمارة دولة الكويت عام 2006 خلفًا للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح.

وكان الراحل قد أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

وكان ولي العهد الشيخ نواف، البالغ من العمر 83 عاما قد أصبح ولي عهد الكويت منذ 14 عاما، وهو من مواليد عام 1937وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت منذ 1921 حتى 1950.