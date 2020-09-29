شاهد شاب مصري يؤكد أن حبه حقيقي لبريطانية في الثمانين من عمرها

ودافع محمد ابراهيم عن حبه لأيريس جونز التي تكبره لـ45 عاما، قائلا إنه يحبها فعلا بعد التقيا عبر فيسبوك السنة الماضية.

وسافرت أيريس إلى مصر لتكون معه لكنهما لم يستطيعا حتى الآن عقد زواجهما، لكن صدمة المشاهدين على قناة أي تي في كانت حين تحدثت أيريس عن تفاصيل حميمية في أول لقاء غرامي بينهما، وأثارت ضحك المذيعة حين قالت إنها عجزت عن المشي صباح اليوم التالي وشعرت بالتعب في جسمها وكأنها كانت في رحلة على ظهر حصان!

وظهر محمد في لقاء تلفزيوني من مصر غلى شاشة المحطة في بريطانيا وهو غاضب وقال بلغة انكليزية ركيكة إن من يشكك في حبه لأيريس و يعترض على علاقتهما عليه أن يهتم بأموره وأن يذهب للجحيم.

وتهرب حين سأله المذيع البريطاني عن اصراره على الزواج من أيريس، وقال إنه شاب مصري تعرف عليها وتحادثا مطولا وهي تتفهم تفكيره وأن الحب لا يعرف فرقا في الأعمال ولا البلاد وأنه اختار أريس وهي اختارته.